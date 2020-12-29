وفاة المخرج السوري حاتم علي مخرج التغريبة الفلسطينية بسبب أزمة قلبية
وفاة المخرج السوري حاتم علي مخرج التغريبة الفلسطينية بسبب أزمة قلبية
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صدمة وحُزن بعد وفاة المخرج حاتم علي .. عثروا على جثته في فندق وهذا هو سبب الوفاة!

كتب وطن
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توفي المخرج السوري الكبير مخرج مسلسل “” الشهير، في مصر عن عمر ناهز 58 عاماً، وسط حزن وصدمة كبيرين في الوسط الفني.

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أزمة قلبية .. وجثته في غرفة فندقية!

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حاتم علي توفي بأزمة قلبية مفاجئة.

ونقل عن مصدر أمني في مصر أن مسئولوا أحد الفنادق في مصر، عثروا على حاتم علي متوفيًا بغرفته.

وكان السيناريست السوري عبد الرحيم كمال أول من أعلن الخبر.

ونشر صورة له مع حاتم علي عبر حسابه بموقع “فيسبوك” مرفقاً بتعليق: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه”.

.. رحيل يصدم الوسط الفني

ونعى حاتم علي عددٌ من الفنانين العرب وعبّروا عن صدمتهم من رحيله المفاجئ.

وكتب الممثل السعودي ناصر القصبي تغريدة عبر “تويتر” جاء فيها: “فجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي رحمة الله عليه .. جمعتنا أيام جميله . كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت مسموع ياربي سامحني سامحه يارب وأغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لاتزال محفوره في وجدان المشاهد العربي”.

وعبر الفنان السوري ناصيف زيتون عن حزنه: “مؤلم و محزن خبر و فاة المخرج والفنان الكبير حاتم علي … كل العزاء لعائلته والله يصبر قلبكن”.

ونعاه كذلك الممثل الكويتي عبدالله بوشهري وكتب: “وفاة المخرج العربي الكبير #حاتم_علي مخرج الروائع الخالدة , ثلاثية الاندلس, التغريبة الفلسطينية , عمر الله يرحمه ويغفر له”.

ونعاه عدد من الممثلات والإعلاميات مثل السورية أمل بوشوشة، والإعلامية اللبنانية لانا مدور، والممثلة المصرية منة فضالي، والإعلامي السوري موسى العمر، والإعلامية منى أبوسليمان

من هو المخرج حاتم علي؟

بدأ المخرج حاتم علي علي مشواره الفني بالكتابة المسرحية والنصوص الدرامية والقصص القصيرة، و حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق – قسم التمثيل 1986.

حاتم علي متزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي، وبدأ حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار 1988.

توالت مشاركات حاتم علي في الأعمال الدرامية التي جسد شخصيات مختلفة، تتنوع بين الادوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة، وله لوحات كوميدية مع الفنان ياسر العظمة.

توجه حاتم علي إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات.

“الزير سالم و التغريبة الفلسطينية” .. بصمات خالدة لـ حاتم علي 

في مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم والذي يُعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان. كذلك “الرباعية الأندلسية” “عمر”.

ومن أهم أعماله مسلسل “التغريبة الفلسطينية” الذي أُجبرت شبكة قنوات “إم بي سي” السعودية على إعادته إلى منصتها المعروفة “شاهد”، بعدما قامت بحذفه في سياق سياسي بأوامر من الديوان وذلك بعد حملة كبيرة شنها ناشطون ضدها بمواقع التواصل.

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