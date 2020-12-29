صدمة وحُزن بعد وفاة المخرج حاتم علي .. عثروا على جثته في فندق وهذا هو سبب الوفاة!

توفي المخرج السوري الكبير حاتم علي مخرج مسلسل “التغريبة الفلسطينية” الشهير، في مصر عن عمر ناهز 58 عاماً، وسط حزن وصدمة كبيرين في الوسط الفني.

أزمة قلبية .. وجثته في غرفة فندقية!

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حاتم علي توفي بأزمة قلبية مفاجئة.

ونقل عن مصدر أمني في مصر أن مسئولوا أحد الفنادق في مصر، عثروا على حاتم علي متوفيًا بغرفته.

وكان السيناريست السوري عبد الرحيم كمال أول من أعلن الخبر.

ونشر صورة له مع حاتم علي عبر حسابه بموقع “فيسبوك” مرفقاً بتعليق: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه”.

المخرج حاتم علي .. رحيل يصدم الوسط الفني

ونعى حاتم علي عددٌ من الفنانين العرب وعبّروا عن صدمتهم من رحيله المفاجئ.

وكتب الممثل السعودي ناصر القصبي تغريدة عبر “تويتر” جاء فيها: “فجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي رحمة الله عليه .. جمعتنا أيام جميله . كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت مسموع ياربي سامحني سامحه يارب وأغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لاتزال محفوره في وجدان المشاهد العربي”.

فجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي

رحمة الله عليه .. جمعتنا أيام جميله . كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت مسموع ياربي سامحني

سامحه يارب وأغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لاتزال محفوره في وجدان المشاهد العربي pic.twitter.com/MwICbh6tw4 — ناصر القصبي (@algassabinasser) December 29, 2020

وعبر الفنان السوري ناصيف زيتون عن حزنه: “مؤلم و محزن خبر و فاة المخرج والفنان الكبير حاتم علي … كل العزاء لعائلته والله يصبر قلبكن”.

مؤلم و محزن خبر و فاة المخرج والفنان الكبير حاتم علي … كل العزاء لعائلته والله يصبر قلبكن. الله يرحمه. pic.twitter.com/YCvaxSc11O — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) December 29, 2020

ونعاه كذلك الممثل الكويتي عبدالله بوشهري وكتب: “وفاة المخرج العربي الكبير #حاتم_علي مخرج الروائع الخالدة الزير سالم, ثلاثية الاندلس, التغريبة الفلسطينية , عمر الله يرحمه ويغفر له”.

وفاة المخرج العربي الكبير #حاتم_علي مخرج الروائع الخالدة

الزير سالم , ثلاثية الاندلس , التغريبة الفلسطينية , عمر الله يرحمه ويغفر له pic.twitter.com/GacP9fShjm — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) December 29, 2020

ونعاه عدد من الممثلات والإعلاميات مثل السورية أمل بوشوشة، والإعلامية اللبنانية لانا مدور، والممثلة المصرية منة فضالي، والإعلامي السوري موسى العمر، والإعلامية السعودية منى أبوسليمان

وداعًا #حاتم_علي

انا لله وانا إليه راجعون

الحزن كبير و الصدمة اكبر ,رحلت باكرا استاذي

سنفتقدك كثيرا 🥲

رحمك لله و الهم ذويك الصبر و السلوان🙏🏻 pic.twitter.com/7l97lmM2iE — Amel Bouchoucha | امل بوشوشة (@amelbouchoucha) December 29, 2020

خبر لا يُصدق! المخرج السوري #حاتم_علي يرحل فجأة جراء ازمة قلبية عن ٥٨ عاماً. حصاد أليم جداً للدراما السورية والعربية في هذا العام، وخسارة لا تعوّض. pic.twitter.com/DahFHhMyai — Lana Medawar (@MedawarLana) December 29, 2020

خبر صدمني وفاة المخرج السوري العظيم الاستاذ حاتم علي كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك اهم واجمل الاعمال ل قلبي الملك فاروق ومش ناسيه ايمانك بي كممثله كنت صديق واخ كنت فنان راقي وداعا صديقي الغالي حتوحشنا 🙏🏼 pic.twitter.com/jD2CaCGsCU — Menna Fadali♥️ (@MennaFadali) December 29, 2020

وفاة اسطورة الاخراج الدرامي السوري حاتم علي بأزمة قلبية في مصر … من اعماله الخالدة .. مسلسل "عمر" وربيع قرطبة وملوك الطوائف وصقر قريش وعشرات الأعمال الرائعة التي تركت أثراً في نفوسنا وسلوكنا .. رحمه الله .. pic.twitter.com/qcz4sKGTsS — موسى العمر (@MousaAlomar) December 29, 2020

من هو المخرج حاتم علي؟

بدأ المخرج حاتم علي علي مشواره الفني بالكتابة المسرحية والنصوص الدرامية والقصص القصيرة، و حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق – قسم التمثيل 1986.

حاتم علي متزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي، وبدأ حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار 1988.

توالت مشاركات حاتم علي في الأعمال الدرامية التي جسد شخصيات مختلفة، تتنوع بين الادوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة، وله لوحات كوميدية مع الفنان ياسر العظمة.

توجه حاتم علي إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات.

“الزير سالم و التغريبة الفلسطينية” .. بصمات خالدة لـ حاتم علي

في مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم والذي يُعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان. كذلك “الرباعية الأندلسية” “عمر”.

ومن أهم أعماله مسلسل “التغريبة الفلسطينية” الذي أُجبرت شبكة قنوات “إم بي سي” السعودية على إعادته إلى منصتها المعروفة “شاهد”، بعدما قامت بحذفه في سياق سياسي بأوامر من الديوان وذلك بعد حملة كبيرة شنها ناشطون ضدها بمواقع التواصل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..