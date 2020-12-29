“شاهد” ليذر يونايتد يكتسح مضيفه وست بروميتش بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليذر يونايتد انتصاراً كبيراً على حساب مضيفه وست بروميتش، بخمس أهداف نظيفة دون در، والتي جمعت كلا الفريقين مساء يوم الثلاثاء على ملعب ” ذا هاوثورنس”، ضمن منافسات الجولة ال 16 من دوري الدرجة الأولى الممتازة الإنجليزي “البريميرليج”.

الرباعية النظيفة في الشوط الأول

وجاء هدف التقدم لفريق المستضيف “ليذر” في الدقيقة التاسعة من بدء المباراة بطريق الخطأ عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي “روماين ساويرس”، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب المقدوني “إزغيان أليوسكي”.

وسجل لاعب الوسط “جاك هاريسون” الهدف الثالث في الدقيقة ال 36، بينما جاء الرابع بواسطة المهاجم البرازيلي رودريغو غوس في الدقيقة ال 40، لينتهي أحداث الشوط بأربع أهداف نظيفة لفريق ليذر يونايتد ” الطواويس” الإنجليزي.

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وشهدت مجريات الشوط الثاني من المباراة بين كلا الفريقين، بسيطرة الفريق المستضيف ” ليذر يونايتد”، مع تراجع فريق الضيف ” وست بروميتش” في أرض الملعب، وأداء جميع اللاعبين الدور الدفاعي لمنع إحزاز الفريق ” الطواويس” لأي أهداف جديدة.

So slick from Leeds 🤤pic.twitter.com/VTEeL51PgL — Goal (@goal) December 30, 2020

الهدف الخامس للبرازيلي رافينيا

لكن لم ينجح الفريق الضيف من ذلك، حيث سجل لاعب الوسط البرازيلي “رافينيا ألكانتارا” الهدف الخامس لفريق “ليذر يونايتد” في شباك المنافس ” وست بروميتش” في الدقيقة ال 72، لتنتهي المباراة بفوز كبير لفريق “الطواويس” بخماسية نظيفة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ” ليذر يونايتد” بعد هذا الفوز المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، بينما تجمد فريق الضيف الخاسر” وست بروميتش” رصيده عند 8 نقاط في المركز ما قبل الأخير من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

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