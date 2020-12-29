أصدر اتحاد الكرة العراقي يوم أمس، الاثنين، قراره بحرمان لاعب القوة الجوية لؤي العاني من أربعة مباريات متتاليات، وذلك على خلفية إساءته للاعب النجف. لؤي العاني وقالت اللجنة في بيان لها إن “لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية قررت معاقبة لاعب القوة الجوية (لؤي العاني) بالحرمان لأربع مباريات، وغرامة مالية قدرها أربعة ملايين دينار، على أن تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

لؤي العاني

وبحسب البيان جاء ذلك بعد اطلاع اللجنة على الفيديو المُصوَر من مباراة النجف والقوة الجوية التي جرت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز. القوة الجوية والنجف حيث ظهر فيه لاعب القوة الجوية (لؤي العاني) بجانب لاعب النجف المحترف (تالا)، وما بدرَ من العاني من سلوكٍ غير رياضي، وتصرفٍ مُشين ومنافٍ للأخلاق الرياضية، ومخالفٍ للوائح الانضباط النافذة حسب المادة 110/ 3 انضباط، واستنادًا الى احكام المادة 50 / 6. والقرار ـ

قابلٌ للاستئناف

وبحسب البيان ،قابلٌ للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام”. ديدير تالا وخلال مباراة النجف والقوة الجوية رصدت الكاميرات حادثة “مشينة” بين لؤي ناجي ومحترف النجف ديدير تالا.

وأظهرت الكاميرات أن العاني بصق على تالا بعد احتكاك بين اللاعبين في المباراة، الأمر الذي أثار تعجّب تالا وتعبيره عن ذلك بإيماءة جسده بعد قيام العاني بفعلته.

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