جريمة جدة نحر مؤذن
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تفاصيل جريمة جدة تثير غضباً واسعاً.. نحر مؤذن داخل مسجد أثناء رفعه أذان العشاء!

كتب وطن
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تعرض سعودي إلى الطعن حتى الموت، في جريمة بشعة شهدها حي الحرازات في جدة غرب ، وذلك أثناء رفعه الآذان داخل المسجد، حيث اقتحم شخصان المكان وطعناه بسكين في رقبته حتى الموت.

تفاصيل

ونقلت صحيفة “المرصد” السعودية عن مصادرها، أن المجني عليه مؤذن مسجد في حي الحرازات بجدة ويبلغ من العمر 60 عامًا، وأثناء رفعه الأذان لصلاة العشاء أمس دخل عليه شخصان من سكان الحي وقاما بالاعتداء عليه وطعناه في رقبته عدة طعنات بسلاح أبيض ونحراه وتركاه غارقًا في دمائه حتى فارق الحياة.

وذكر حساب “قبيلة زهران” “إن الضحية يدعى أحمد الزهراني، وكتبت في نعيه: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون” انتقل الى رحمة الله تعالى الأخ أحمد بن محمد الغبيشي الزهراني، من أهالي قرية الغبشة بعد أن فؤجي بطعنة غادرة في رقبته وهو واقف في محراب مسجده يؤدي الأذان لصلاة العشاء ليلة البارحة بحي الحرازات بـ جدة، تغمده الله بواسع رحمته”.

أحد الجناة سلم نفسه

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وقام أحد الجناة لاحقاً بتسليم نفسه للجهات الأمنية، فيما لا تزال أسباب ودوافع الجريمة غير واضحة حتى الآن، ولم يصدر بعد بيان رسمي من الجهات المسؤولة لتوضيح ملابسات ودوافع الجريمة.

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