تعرض مؤذن سعودي إلى الطعن حتى الموت، في جريمة بشعة شهدها حي الحرازات في جدة غرب السعودية، وذلك أثناء رفعه الآذان داخل المسجد، حيث اقتحم شخصان المكان وطعناه بسكين في رقبته حتى الموت.

تفاصيل جريمة جدة

ونقلت صحيفة “المرصد” السعودية عن مصادرها، أن المجني عليه مؤذن مسجد في حي الحرازات بجدة ويبلغ من العمر 60 عامًا، وأثناء رفعه الأذان لصلاة العشاء أمس دخل عليه شخصان من سكان الحي وقاما بالاعتداء عليه وطعناه في رقبته عدة طعنات بسلاح أبيض ونحراه وتركاه غارقًا في دمائه حتى فارق الحياة.

في حي #الحرازات بجدة الذي كان قد شهد

عملية أمنية نوعية فجر إرهابيان نفسيهما

داخله في يناير 2017! شخصان يعتديان على #مؤذن_مسجد بطعنه

بسكين في رقبته عدة طعنات ونحره حتى

الموت قبل أن يلوذا بالفرار؟#تقارير: أحد الجناة قام بتسليم نفسه

للجهات الأمنية وبيان أمني رسمي مرتقب؟! pic.twitter.com/XCTn08AgWw — عبدالله العريفج abdullah aloraifj (@abdullahoraifj) December 28, 2020

وذكر حساب “قبيلة زهران” “إن الضحية يدعى أحمد الزهراني، وكتبت في نعيه: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون” انتقل الى رحمة الله تعالى الأخ أحمد بن محمد الغبيشي الزهراني، من أهالي قرية الغبشة بعد أن فؤجي بطعنة غادرة في رقبته وهو واقف في محراب مسجده يؤدي الأذان لصلاة العشاء ليلة البارحة بحي الحرازات بـ جدة، تغمده الله بواسع رحمته”.

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

انتقل الى رحمة الله تعالى:

الاخ/ احمد بن محمد الغبيشي الزهراني..

من اهالي قرية الغبشة بعد ان فؤجي بطعنة غادرة في رقبته وهو واقف في محراب مسجده يؤدي الأذان لصلاة العشاء ليلة البارحة بحي #الحرازات بـ #جدة، تغمده الله بواسع رحمته.. pic.twitter.com/Ea6SddtlVh — تطبيق قبيلة زهران (@alzhranii_702) December 28, 2020

أحد الجناة سلم نفسه

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وقام أحد الجناة لاحقاً بتسليم نفسه للجهات الأمنية، فيما لا تزال أسباب ودوافع الجريمة غير واضحة حتى الآن، ولم يصدر بعد بيان رسمي من الجهات المسؤولة لتوضيح ملابسات ودوافع الجريمة.

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