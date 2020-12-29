بالصور: ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

بعد الفوز الكبير الذي حققه حامل اللقب فريق الأهلي المصري في مباراته الليلة الماضية، وتسجيله رباعية نظيفة في فريق الضيف الاتحاد الإسكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة المصري التيس جمعت كلا الفريقين، على ملعب “استاد الأهلي السلام”.

الأهلي في الصدارة

يتربع فريق الأهلي “القرن” على صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، وكذلك صدارة هدافي الدوري للدرجة الممتازة، يليه فريق الجونة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط، يليه بعد ذلك في سيراميكا كليوباترا، والإنتاج الحربي، ومصر المقاصة، وطلائع الجيش، وأسوان.

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وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري للدرجة الممتازة:

اللاعب محمود كهربا ” الأهلي” برصيد 3 أهداف

اللاعب والتير بواليا “الجونة” برصيد 3 أهداف

اللاعب محمد شريف ” الاهلي” برصيد 3 أهداف

اللاعب شادي حسين “سيراميكا كليوباترا ” هدفين

محمد عبد المجيد “الانتاج الحربي ” هدفين

شميلس بيكلى ” مصر المقاصة” هدفين

عمرو جمال ” طلائع الجيش هدفين

هيثم مصطفى ” اسوان” هدفين

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