ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
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بالصور: ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

كتب وطن
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بعد الفوز الكبير الذي حققه حامل اللقب فريق المصري في مباراته الليلة الماضية، وتسجيله رباعية نظيفة في فريق الضيف الاتحاد الإسكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة من المصري التيس جمعت كلا الفريقين، على ملعب “استاد الأهلي السلام”.

الأهلي في  الصدارة 

يتربع فريق الأهلي “القرن” على صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، وكذلك صدارة للدرجة الممتازة، يليه فريق الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط، يليه بعد ذلك في سيراميكا كليوباترا، والإنتاج الحربي، ومصر المقاصة، وطلائع الجيش، وأسوان.

اقرء المزيد:“شاهد” الأهلي المصري يضرب الاتحاد الإسكندري برباعية نظيفة في الدوري المصري

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي للدرجة الممتازة:

اللاعب ” الأهلي” برصيد 3 أهداف

لاعب الأهلي محمود كهربا
لاعب الأهلي محمود كهربا

اللاعب والتير بواليا “الجونة” برصيد 3 أهداف

اللاعب والتير بواليا
اللاعب والتير بواليا

اللاعب محمد شريف ” الاهلي” برصيد 3 أهداف

لاعب الأهلي محمد الشريف
لاعب الأهلي محمد الشريف

اللاعب شادي حسين “سيراميكا كليوباترا ” هدفين

لاعب سيراميكا شادي حسن
لاعب سيراميكا شادي حسن

محمد عبد المجيد “الانتاج الحربي ” هدفين

لاعب الانتاج الحربي محمد عبد المجيد
لاعب الانتاج الحربي محمد عبد المجيد

شميلس بيكلى ” مصر المقاصة” هدفين

شميلس بيكلى
شميلس بيكلى

” طلائع الجيش   هدفين

لاعب طلائع الجيش عمرو جمال
لاعب طلائع الجيش عمرو جمال

هيثم مصطفى ” اسوان”  هدفين

هيثم مصطفى لاعب أسوان
هيثم مصطفى لاعب أسوان

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