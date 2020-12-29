نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” المُدارة من قبل وزارة خارجية الاحتلال على تويتر، مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، يوثق عزفاً للنشيد الوطني المغربي من داخل دار الأوبرا في “إسرائيل”.

النشيد الوطني المغربي

ويُسمع من المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية ورصدته (وطن) عزف المتواجدين بالأوبرا لأنغام النشيد المغربي وغنائهم نصه:” منبت الأحرار / مشرق الأنوار / منتدى السؤدد وحمـاه / دمت منتداه / وحمـاه / عشت في الأوطان / للـعلـى عنوان / ملء كل جنـان / ذكرى كل لسـان / بالروح / بالجسد / هب فتـاك / لبـى نداك / في فمي وفي دمي / هواك ثار نور ونار / إخوتي هيـا / للعلى سعيا / نُـشهد الدنيا / أنـّـا هنا نحيا / بشعار / الله / الوطن / الملك”.

النشيد المغربي يصدح في دار الأوبرا في إسرائيل..

في رساله سلام للشعب المغربي بادرت الاوركسترا السمفونية أورشليم القدس بغناء النشيد الوطني المغربي 🇮🇱🇲🇦 pic.twitter.com/IRM0Cjzv6B — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 28, 2020

النشيد المغربي يصدح في دار الأوبرا

وعلقت الصفحة الإسرائيلية على المقطع الذي نشرته وقالت: “النشيد المغربي يصدح في دار الأوبرا في إسرائيل”

وتابعت:”في رسالة سلام للشعب المغربي بادرت الاوركسترا السمفونية أورشليم القدس بغناء النشيد الوطني المغربي”.

ردود فعل على النشيد المغربي غاضبة

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية، معتبرين أن كل هذه التصرفات لا يمكن أن تجعل الشعب المغربي ينسى معركته الأولى مع الكيان الإسرائيلي، وأن القضية الفلسطينية ستبقى قبلة الشعوب العربية كافة مهما حاول المحتلون ومعهم المطبعون أن يغيروا من حقيقة ذلك.

كما قال أحد المعلقين: “السلام زوين ولكن بعد استعادة الأرض . حينها سنعيش في حب وسلام مع الجميع”.

السلام زوين ولكن بعد استعادة الأرض .

حينها سنعيش في حب وسلام مع الجميع — عُطيل (@mouhcine119) December 28, 2020

ويشار إلى أنه في 10 ديسمبر الجاري، أعلن المغرب، اعتزامه استئناف العلاقات الرسمية المجمدة مع إسرائيل منذ عام 2002.

سعد الدين العثماني وقع اتفاق التطبيع

الثلاثاء 22 ديسمبر، وقع سعد الدين العثماني (يترأس الحكومة المغربية منذ 2017)، على “إعلان مشترك” بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.

وبذلك تصبح المغرب ضمن الدول العربية المطبعة للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي، بعد أن قامت به الإمارات والبحرين، ومصر والأردن فيما مضى، في اتفاقيات مختلفة.

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