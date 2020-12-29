بعدما كانت “مزمار الشيطان”.. الموسيقى “حلال” في السعودية بأمر ابن سلمان فهل من معترض؟

تماشيا مع رؤية ولي العهد السعودي الجديدة وبعدما كانت الموسيقى من الممنوعات قديما في المملكة ولا يجرؤ أحد على الجهر بها، أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، إصدار أول رخصتين للتدريب الموسيقي في المملكة العربية السعودية.

ترخيص المعاهد التدريبية للموسيقى

وبحسب وكالة الأنباء السعودية يأتي إصدار الترخيص ضمن الإطلاق التجريبي لمشروع تأسيس المعاهد التدريبية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون، الذي تعمل عليه وزارة الثقافة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

دعم المواهب السعودية

وأشارت إلى أن ذلك يأتي لتمكين ودعم المواهب السعودية وتنمية القدرات الثقافية والفنية، إضافة إلى تطوير الصناعة الفنية عبر إيجاد فرص تعليمية وتدريبية في مختلف التخصصات الإبداعية.

وبحسب وزارة الثقافة السعودية:” حصل بموجب ذلك “مركز الدولية الموسيقي للتدريب” ومعهد “البيت الموسيقي للتدريب” على رخصتين لنشاط التدريب الموسيقي، وهما معهدان متخصصان يقدمان التدريب وتنمية المواهب في المجال الموسيقي.

وفيما تشمل قائمة التراخيص المتاحة للمراكز والمعاهد التدريبية؛ تراخيص إقامة معاهد أو مراكز تدريب في قطاعات الموسيقى والفنون البصرية والمسرح والفنون الأدائية والأزياء وفنون الطهي والمتاحف والتراث والأفلام والتصميم وفنون العمارة والأدب والترجمة والآثار والحرف اليدوية.

وتهدف وزارة الثقافة من خلال هذه الخطوة التي تعمل عليها مع منظومة التدريب التقني والمهني في المملكة، إلى تنظيم مجال التدريب ورفع جودة المخرجات العلمية في القطاعات الفرعية للثقافة والفنون للقيام بأدوارها المهمة لخدمة الثقافة السعودية وفق رؤية المملكة 2030.

وأجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تغيرات كبيرة في السعودية تحت مزاعم الانفتاح سمح بموجبها بإقامة الحفلات الموسيقية، وإعادة فتح دور السينما وسمح للمرأة بقيادة السيارة في إطار مشروعه لتحديث المملكة.

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