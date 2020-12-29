الحجرف زعلان.. في محاولة بحرينية جديدة لضرب المصالحة المرتقبة بتوجيه إماراتي، شهد مؤتمر صحفي عقده أمس بالمنامة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الكويتي نايف الحجرف، ووزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، محاولة من وسائل إعلام بحرينية لانتزاع تصريحات من الحجرف تحمل قطر مسؤولية ما وصفها الوزير البحريني بـ”الاستفزازات القطرية” بشأن قضية الصيد البحري.

وفي رده على سؤال لصحيفة الأيام البحرينية قال الحجرف إن “المجلس يمر بظروف صعبة ولا نستطيع أن نتحدث عن دولة بعينها” وأضاف أنه كأمين عام فهو يمثل الدول الست وأن “على الجميع الاهتمام بما يعيد اللحمة الخليجية”.

الحجرف زعلان

وقوبل الرد الدبلوماسي لأمين عام مجلس التعاون الخليجي بهجوم إعلامي بحريني واعتبرت صحيفة الأيام أن الأمين العام “زعلان”، هكذا وصفته على حسب صياغتها، من أسئلة الصحفيين، ورأت الصحيفة أن من حق الصحافة البحرينية أن تسأل ما تشاء لمعرفة توجهات الأمانة العامة تجاه ما يمر به المجلس.

ولم يصدر أي تعليق من الأمانة العام لمجلس التعاون على انتقادات الصحيفة التي تصنف نفسها على أنها الأولى في البحرين ويتابعها على موقع تويتر مائتا ألف وأربعة أشخاص.

ضربة خفر السواحل القطرية

ويشار إلى أنه في 13 ديسمبر الجاري، قالت وزارة الداخلية القطرية إن خفر السواحل أوقف قاربا بحرينيا كان يقوم بالصيد في المياه الإقليمية القطرية وألقى القبض على طاقمه المؤلف من ثلاثة أفراد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزارة الداخلية أعلنت أن دوريات أمن السواحل والحدود أوقفت طرادا بحرينيا في منطقة فشت الديبل داخل حدود المياه القطرية بـعمق 1.3 ميل بحري، وذلك في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية.

شكوى قطر ضد البحرين

وفي 24 ديسمبر الجاري أبلغت قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خروقات جوية من 4 طائرات مقاتلة بحرينية اخترقت الأجواء القطرية فوق المياه الإقليمية القطرية في 9 الشهر الجاري.

واستنكرت قطر بشدة لهذه الخروقات بوصفها “انتهاكا لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها”، مشيرة إلى أن هذه الخروقات “تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي، وتعتبر تصعيدا يرفع من حدة التوتر في المنطقة، الذي ساهمت البحرين في زيادته من خلال اشتراكها بالحصار الجائر، والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على دولة قطر”.

رسالة البحرين

من جهتها، وجّهت البحرين رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، قالت فيها إن ادعاءات قطر بشأن اختراق الطائرات البحرينية للأجواء القطرية “غير صحيحة”.

واعتبرت رسالة البحرين أن الادعاءات القطرية تهدف إلى “زعزعة الأمن في المنطقة”.

وقطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر العلاقات مع قطر في العام 2017 واتهمتها بدعم جماعات متطرفة. وتنفي الدوحة الاتهام وتقول إن الدول الأربع تسعى إلى انتهاك سيادتها.

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