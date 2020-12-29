البديل الهداف.. شاهد أسرع هدف في أخر ال 15 موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز

نجح المهاجم الفرنسي ” ألكسندر لاكازيت” 29 عاماً، في فريق أرسنال الإنجليزي، بتسجيله هدفاً كبديل بعد دخول المباراة بديلاً ب 21 ثانية فقط، كانت كافية لإحراز هدف التقدم لفريق ” المدفعجية”، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه في تحطيم رقم قياسي له، في تسجيل أسرع هدف للفريق في أخر ال 15 موسم في الدوري “البريميرليج” الإنجليزي.

البديل ألكسندر لاكازيت

وجاء هدف اللاعب “ألكسندر لاكازيت” في أحداث الشوط الثاني، في الدقيقة ال 66، بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيمن داخل منطقة الجزاء، ليسجلها داخل شباك حارس مرمى برايتون بقذيفة صاروخية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبهذا الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت فريق الأرسنال وبرايتون، يواصل “المدفعجية” الإنجليزي الصحوة من جديد، في الفوز الثاني على التوالي لفريقه ضمن منافسات الجولة ال 16 من دوري الدرجة الأولى الممتازة “البريميرليج” الإنجليزي، بعد أسوأ بداية له في الدوري الإنجليزي، ليخطف ثلاثة نقاط مهمة وثمينة على حساب فريق ” برايتون”.

ويحتل فريق الأرسنال بعد هذا الفوز المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر ليفربول ” الريدز” الذي ما زال يحافظ على صدارة الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما حل فريق الخاسر برايتون في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة من جدول ترتيب الدوري الممتاز الإنجليزي.

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