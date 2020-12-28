في متابعة لأحدث التطورات بقضية الفتاة الإماراتية التي تعرضت لاغتصاب جماعي في إمارة الشارقة بالإمارات التي عرفت بقضية بو مفتاح، أعلن النائب العام الإماراتي، حبس المتهمين في القضية التي أحدثت ضجة خلال الأيام الماضية وحظر النشر عنها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

قضية بو مفتاح

ويشار إلى أنه في ديسمبر، تصدر وسم بعنوان “#بو_مفتاح” موقع تويتر في الإمارات، حيث تحدث مغردون عن تداول مقطع فيديو يوثق اغتصابا لفتاة من قبل شخص يدعى بو مفتاح وزملاء له.

نبرة صوتها تشلع القلب💔💔

ان شاء الله يا اللي اسمك #بومفتاح تكون عبرة لكل شخص قذر يرتكب هالجرايم البشعة في حق القاصرات احنا في دولة فيها قانون👏🏼والحمدلله حق هاليتيمة مارح يضيع وبيكون حسابك عسير في الدنيا وفي الآخرة امام الله pic.twitter.com/5sfl2ukAka — Moodi ꨄ︎ (@Moodi28_) December 10, 2020

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن النائب العام حمد الشامسي أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، و”تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في ضوء أدلة القضية وجميع ظروفها وملابساتها”.

بو مفتاح في ورطة كبيرة

وأضاف “النيابة العامة أتمت تحقيقاتها بما أظهر جوانب الحقيقة” في جريمة الاغتصاب التي أثارت اهتمام الرأي العام بعد نشر مقاطع فيديو تتعلق بها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن تعاون النيابة العامة والشرطة بإمارة رأس الخيمة مع أبوظبي أسفر عن سرعة ضبط المتهمين، مرجعا حظر النشر إلى “الحرص على الصالح العام، ومراعاة للطرف المجنى عليه، وحفاظا على مصلحته”.

وكان مغردون استنكروا الجريمة، وألقوا باللوم على الضحية بعد معرفتهم بتفاصيل أكثر بسبب مواعدتها شاب غريب وانتهاء الأمر باغتصابها جماعياً، مطالبين بإعدام المتهمين حتى يكونوا عبرةً لغيرهم.

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