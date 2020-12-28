ماذا يدور في الأفق .. توتنهام تراهن على المدرب مورينيو بشأن سيرجيو راموس ؟!

بعد الأنباء والتقارير الإسبانية التي تحدثت عن قرب رحيل قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، وتعثر المفاوضات من قبل إدارة “الملكي” الإسباني مع اللاعب بشأن تجديد العقد والذي من المقرر أن ينتهي في شهر يونيو عام 2021م، والبحث عن البديل في صفوف فريق ريال مدريد.

أعطى ذلك مؤشراً لاستعداد إدارة فريق توتنهام الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإسباني سيرجو راموس 34 عاماً، للانضمام إلى صفوف فريقها، مستغلة بذلك العلاقة القوية بين مدرب توتنهام “السبيرز”، البرتغالي جوزيف مورينيو 57 عاماً وقائد فريق ريال مدريد سيرجو راموس، من أجل التعاقد معه الموسم المقبل.

مهارات وإمكانيات راموس

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن ” قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس سيكون حراً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويمكن للنادي اللندني “توتنهام” الحصول على خدمات اللاعب، وخاصة أن المدرب البرتغالي مورينيو سبق وأن مدرباً خلال الفترة ما بين 2010-2013 لفريق ريال مدريد ويعرف إمكانيات ومهارات راموس”.

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كما ويدخل اللاعب الإسباني راموس دائرة الاهتمامات في إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، وكذلك عدد من الأندية الإيطالية من أجل الحصول على خدماته.

وسئل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 48 عاماً، مدرب ريال مدريد الاسباني عن مستقبل قائد فريق “الملكي” في تصريحات صحفية إسبانية له، فأجاب: ” اللاعب الاسباني راموس ما زال يخضع تحت قيادته في الفريق، واللاعب يلعب كرة القدم منذ سنوات طويلة، لكنه شخص يعتني بنفسه جديداً”.

التفكير الجدي بالاستغناء

مما يعطي ذلك مؤشراً أن إدارة ريال مدريد تفكر بشكل جدي، في الاستغناء عن خدمات اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، في ظل الأنباء التي تحدثت عن تعاقدها مع المدافع النمساوي في فريق البايرن ميونخ الألماني ” دافيد ألابا” 28 عاماً، بعقد لمدة ثلاثة سنوات بقيمة 10ملايين يورو سنوياً، كخيار بديل عن قائد الريال سيرجيو راموس.

ويحتل فريق توتنهام الإنجليزي ” لسبيرز” في المركز السابع برصيد 26 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز”، بعد تعثر الفريق في الانتصار على فريق لفرهابتون الذي يحتل الحادي عشر برصيد 21 نقطة، والذي انتهي بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين، ضمن منافسات الدرجة الأولى الممتازة الإنجليزي “البريميرلج”.

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