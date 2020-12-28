عادت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، لإثارة الجدل مجددا مستغلة الحادث الذي تعرضت له بمنزلها وإصابة ابنتها بحروق خطيرة، حسب قولها.

وفي هذا السياق نشرت هيا الشعيبي فيديو جديدا لها عبر تطبيق سناب شات، تحدثت من خلاله عن الحريق الذي تعرضت له ابنتها فطوم في قدمها بسبب “عين أصابتها” حسب وصفها.

View this post on Instagram A post shared by Bee4andafter_kw 🇰🇼 (@bee4andafter_kw)

هيا الشعيبي: العين التي أصابت فطوم

وقالت الشعيبي في الفيديو إن العين التي أصابت ابنتها فطوم “بحجم عين الديناصور” مضيفة أن العين حق ولكن إصابة ابنتها خطيرة جدا، وهو ما دفعها للحديث عن الأمر.

وأضافت الفنانة الكويتية:”لو اصورلكم الحرق مال بنتي، عين كبر عين الديناصور، لو أصورها راح تخترعون، وراح اصورها لكم هي بنتكم طبعا، أنا ما أحب أطلع عيوب بنتي، بس أبي الناس تقتنع انه العين حق”.

واستطردت:”بس انا ابي اعرف ع شنو، مكسرة الأعمال، مكسرة المسرح، أنا قاعدة في البيت ما عندي شي، بس الواحد بحكي لا حول ولا قوة الا بالله ما بتبلي الا المؤمن الصبور، ويمكن كان بصير اشي اكبر، بس صارت هالحرقة هذه، الحمدلله على كل شي”.

وكانت هيا الشعيبي أعلنت قبل أيام أن ابنتها نجت من الموت بأعجوبة، بعد حريق اندلع في منزلها، وأصابها بحروقٍ بالغة.

وقالت “الشعیبي” في مقطع فیدیو رصدته “وطن” إن أرجل ابنتها مصابتان بحروق، وإنها لا تستطيع المشي الإ بمساعدة أبيها .

وعن الحريق، قالت إن النار كانت تشتعل في المنزل، وهي تحاول إخمادها مذعورةً من التهام النار لابنتها.

وتابعت: “ما قادرة أوصف لكم. رمیت نفسي بالنار. وقلت أفدي بنتي”.

وأظھرت الفنانة ابنتھا “فطوم”، وهي تجلس على مقعد ولا تستطیع الحركة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..