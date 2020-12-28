“شاهد” القره داغي يحرج علماء السعودية وعلى رأسهم المطبل الكبير بعد أن شجع ولي أمرهم على الاثم والعدوان

هاجم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، علماء السعودية وعلى رأسهم الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة.

علماء السعودية ينسبون طاعة ابن سلمان للدين

وقال القره داغي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن بعض العلماء ينسبون طاعة أولى الأمر للعلم والدين الإسلامي، خاصة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مداخلة وبعض مشايخ السعودية والشيخ صالح الفوزان.

ابن سلمان وعلماء السعودية يتعاونون مع الصهاينة

وأضاف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: “يقول هؤلاء إن هذا من باب ولي الأمر، لكن إذا كان ولي الأمر متعاون مع الصهاينة ويشجع على الاثم والعدوان فللإمام الشافعي كلام جليل يقول فيه إن كلمة أولى الأمر تشمل العلماء والسياسيين”.

واجب العلماء قيادة الأمة في هذه الحالة فقط؟

وتابع القرة داغي: “إذا تخلى السلاطين والمسؤولين السياسيين عن دورهم في قيادة الأمة فإن هذا الواجب ينتقل إلى العلماء”.

الجدير ذكره، أن كبار العلماء في السعودية صمتوا على مساعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل ودوره في دفع عدد من الدول لاتخاذ القرار، فيما يواصل هؤلاء التأكيد على ضرورة طاعة أولى الأمر في إشارة منهم إلى مناصرة كافة قرارات ولي العهد.

ويعتقل ابن سلمان العلماء المعارضين لقراراته وتوجهاته كما يعمد إلى إقصاء أي عالم دين يتحدث أو يفتي خارج التوجهات والخطوط العامة لرؤيته الخاص بالمملكة لعام 2030 والتي عرف عنها الفساد وتغيير شكل السعودية لإرضاء الدول الغربية.

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