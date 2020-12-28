ظهر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإطلالة غريبة من دبي التي اشتهترت بأنها عاصمة الجنس والدعارة بالشرق الأوسط، برفقة حبيبته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.

رجالة الفوتوشوب حد يشيل رونالدو ويحطني مكانه..🤍 pic.twitter.com/yZQwigk49z — القبطان ⚓🛥 (@Hagazy12) December 28, 2020

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وبحسب الصور المتداولة أطل رونالد في صورة جمعته مع البطل الأوزبكي في رياضة الفنون القتالية المختلطة، أوميد مافلونوف، مرتدياً “القفطان” الوطني الأوزبكي.

جورجينا: صناعة يدوية

كما نشرت جورجينا صورة لها في حسابها بـ”انستجرام” وهي ترتدي الزي الأوزبكي الشهير “تشابان” وكتبت تحت الصورة: “صناعة يدوية بحب من أوزبكستان”.

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وكان رونالدو يقضي إجازة أعياد الميلاد مع أسرته في دبي، بعدها شارك في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي أقيم مساء الأحد.

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جوائز رونالدو

وشهد توزيع جوائز “دبي غلوب سوكر”وتوج رونالدو، بجائزة لاعب القرن (الفترة من 2001 – 2020) المقدمة من جوائز دبي جلوب سوكر، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

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وتفوق الدون على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والبرازيلي رونالدينيو، إلى جانب المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

– كرستيانو مع ليفاندوفسكي وكاسياس في حفل جلوب سوكر دبي 😍pic.twitter.com/4I3ifnHiYc — كرة الإمارات 🇦🇪 (@kooora_AE) December 27, 2020

وتوج النجم البرتغالي، خلال الـ20 عاما المنقضية من القرن، بالعديد من البطولات، بداية من السوبر البرتغالي مع سبورتنج لشبونة. ومع مانشستر يونايتد فاز بالبريميرليج (3) مرات وكأس الرابطة (مرتان).

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