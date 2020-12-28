تركي آل الشيخ
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بعد الحديث عن فصله من هيئة الترفيه السعودية.. تركي آل الشيخ وجد وظيفة جديدة في نادي الهلال السوداني!

كتب Author 2
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عاد رئيس ، المستشار ، إلى الرياضة العربية مجدداً من بوابة السودان ليترأس ، وذلك بعد أن مسح رئيس النادي المصري بكرامته الأرض وأصدر أمراً بإقالته من عضوية مجلس إدارة نادي القرن.

تركي آل الشيخ قبل رئاسة نادي الهلال السوداني

وأعلن ذلك المستشار السعودي، بعد أن نشر صورة لطلب نادي الهلال السوداني بهذا الشأن، وعلق عليها قائلاً: “تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق، وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي”.

وأضاف آل الشيخ، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق اماني محبيه وشكراً لكم”.

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سخرية واسعة من تركي آل الشيخ

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من المستشار السعودي، معتبرين أن الطلب السوداني جاء من أجل الدعم المادي وليس بسبب خبرته أو تميزه بهذا المجال.

وتلقى آل الشيخ خطابا من الهلال، قال خلاله النادي السوداني: قررنا منحكم الرئاسة الفخرية لنادي الهلال، ونثق في أنكم ستشكلون إضافة كبرى لنادينا، وستعززون وشائج الأداء والتعاون بيننا في كل المجالات الفنية والإدارية والإنشائية، دفعا لمسيرة ونهضة وتطوير هذا النادي العملاق.

فصل تركي آل الشيخ

وفي وقت سابق، أعلن النادي الأهلي فصل تركي أل شيخ بسبب أفعاله وهجومه المتكرر على النادي الأهلي، وذلك بقرار من مجلس الإدارة الذي ترأسه محمود الخطيب في حينها، متهماً المستشار السعودي بمواصلة نغمة الهجوم على المجلس.

 

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