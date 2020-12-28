بعد الحديث عن فصله من هيئة الترفيه السعودية.. تركي آل الشيخ وجد وظيفة جديدة في نادي الهلال السوداني!

عاد رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، إلى الرياضة العربية مجدداً من بوابة السودان ليترأس نادي الهلال السوداني، وذلك بعد أن مسح رئيس النادي الأهلي المصري بكرامته الأرض وأصدر أمراً بإقالته من عضوية مجلس إدارة نادي القرن.

تركي آل الشيخ قبل رئاسة نادي الهلال السوداني

وأعلن ذلك المستشار السعودي، بعد أن نشر صورة لطلب نادي الهلال السوداني بهذا الشأن، وعلق عليها قائلاً: “تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق، وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي”.

وأضاف آل الشيخ، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق اماني محبيه وشكراً لكم”.

تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق … واعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق اماني محبيه وشكراً لكم 🇸🇦❤️🇸🇩 pic.twitter.com/4dP0FVasnW — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 27, 2020

سخرية واسعة من تركي آل الشيخ

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من المستشار السعودي، معتبرين أن الطلب السوداني جاء من أجل الدعم المادي وليس بسبب خبرته أو تميزه بهذا المجال.

ههههههههه يبون فلوس طال عمرك والا وينهم اول عنك — يامثبت القلوب ثبت قلبي على دينك (@mrimri4144) December 27, 2020

يعنى عاوزين كام لاعب كده وشويت رز حلوين يا طال عمرك علشان نقدر ننافس المريخ هناك عليه العوض في الكوره السودانيه 🇸🇩 — Abdallah Mohamed (@MyAbdallah) December 27, 2020

بغض النظر عن اني انتظر تواصلك لامور هامة جدا بعيدة عن الرياضة وانت لم تنتبه الا انه في هذا الموضوع اقول لك ومع احترامي التام وحبي العميق للشعب السوداني الشقيق لكني لو كنت مكانك لشكرتهم جدا ورفضت الرئاسة بكل شياكة وادب لتظل على مسافة واحدة من الجميع — محمد رمضان هدايه (@cUvxuSSQIzXnvOu) December 27, 2020

والله لو جبت افريقيا للهلال والمشاركة في كأس العالم نوديك للمجلس السيادي نفسه مش بس رئاسة الهلال الشرفية — Mohammed (@Numiry71) December 27, 2020

وتلقى آل الشيخ خطابا من الهلال، قال خلاله النادي السوداني: قررنا منحكم الرئاسة الفخرية لنادي الهلال، ونثق في أنكم ستشكلون إضافة كبرى لنادينا، وستعززون وشائج الأداء والتعاون بيننا في كل المجالات الفنية والإدارية والإنشائية، دفعا لمسيرة ونهضة وتطوير هذا النادي العملاق.

فصل تركي آل الشيخ

وفي وقت سابق، أعلن النادي الأهلي فصل تركي أل شيخ بسبب أفعاله وهجومه المتكرر على النادي الأهلي، وذلك بقرار من مجلس الإدارة الذي ترأسه محمود الخطيب في حينها، متهماً المستشار السعودي بمواصلة نغمة الهجوم على المجلس.

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