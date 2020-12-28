حقق فريق الزمالك فوزه الثاني في الدوري المصري بهدفين نظيفين دون رد على فريق الضيف سموحة في الجولة الرابعة من الدوري الدرجة الممتازة، مساء يوم الاثنين على ملعب استاد “برج العرب” في الإسكندرية.

الزمالك حقق الفوز في الشوط الأول

وسجل الهدف الأول اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة ال 8 من علامة ضربة جزاء تحصل عليها فريق ” القلعة البيضاء”، بينما جاء أحرز اللاعب أحمد فتوح الهدف الثاني في الدقيقة ال 31 في شباك فريق الضيف سموحة ” الموج الأزرق” من أحداث الشوط الأول من عمر زمن المباراة بين كلا الفريقين.

الشوط الثاني

وشهد أحداث الشوط الثاني محاولات كثيرة لفريق سموحة للوصول إلى مرمى حارس الزمالك المصري ” عبد الواحد السيد” من أجل تقليص الفارق، لكن فشلت كل محاولته في هز شباك الفريق المستضيف “الزمالك” المصري، إلى جانب السيطرة من كلا الفريقين على مجريات المباراة، لتنتهي بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

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ورفع الزمالك المصري بعد هذا الفوز رصيده عند النقطة ال7 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن المتصدر فريق الأهلي “القرن”، ونقطة وحيدة عن المركز الثاني فريق الجونة، بينما تجمد فريق الخاسر في المباراة سموحة “الموج الأزرق” عند النقطة ال5 في المركز الثامن من ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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