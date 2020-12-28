فاز فريق الأهلي المصري بأربعة أهداف نظيفة على فريق الاتحاد الإسكندري في منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الدرجة الممتازة، على ملعب استاد الأهلي السلام.

الاهلي و الاتحاد الاسكندري

ونجح اللاعب محمود كهربا في تسديد الهدف الأول لفريق “القرن”، في الدقيقة ال 17 بعد تمريرة سحرية من اللاعب طاهر محمد على يمين حارس مرمى الاتحاد الإسكندري من أحداث الشوط الأول.

الهدف الأول لـ الاهلي وبداية الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني بدقائق قليلة، استطاع اللاعب حسين الشحات من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جاءت في شباك مرمى الضيف الاتحاد الإسكندري في الدقيقة ال 48 ليحرز الهدف الثاني، وسجل اللاعب محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة ال 60 لفريق الأهلي “القرن”.

وفي الدقيقة ال 84، أحرز اللاعب أكرم توفيق لفريق الأهلي بعد تمريرة جميلة من اللاعب والمهاجم التونسي في فريق “القرن” علي معلول.

وبهذا الفوز الكبير يحافظ “حامل اللقب” على صدارة الترتيب برصيد ب 9 نقاط، بينما تجمد الفريق الضيف الاتحاد الإسكندري “سيدي البلد” بهذه الخسارة عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الدرجة الممتازة المصري.

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