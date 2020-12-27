طارق العريان وأصالة
طارق العريان وأصالة
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مفاجأة صادمة حول طلاق أصالة نصري وهذا ما كان يفعله طارق العريان!!

كتب وطن
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فجر محامي الفنانة السورية مفاجأة صدمت الجمهور، حول طلاقها من المخرج الفلسطيني .

وقال محامي أصالة السيد محمد فهمي في تصريحات لبرنامج “ET” بالعربي إن الطلاق لم يقع بينهما العام الماضي كما يعتقد الجميع.

وكشف فهمي أن أصالة نصري وطارق العريان انفصلا رسمياً في 15 ديسمبر، أي قبل 10 أيام فقط، رغم أن الخلاف وقع بينهما في ديسمبر 2019.

وأشار محامي أصالة إلى أن سبب تأخر وقوع الطلاق، هو تعنت طارق العريان ومماطلته في تنفيذ طلب أصالة في الحصول على الطلاق.

وأضاف: “كان طارق العريان يرد علينا مرة ويهمل اتصالنا 10 مرات، وكان مُهمل في القضية، ولا يهتم بها”.

وأشار فهمي إلى أن محامي أصالة في البداية كان هو نفسه محامي طارق العريان، فاضطرت لتغييره واللجوء إلى محامي ثاني لم يستطع حل القضية، ثم إلى محامي ثالث، وهو فهمي الذي نجح أخيراً في المهمة.

وعبّرت “أصالة” قبل أيام عن غضبها من صورة تجمعه بالموديل وسط ما يتردد عن علاقة تجمعهما، ماجعل الأخيرة تخرج عن صمتها وتدخل على خط الأزمة .

وقالت نيكول سعفان حبيبة طارق العريان :” أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهم، والطلاق حدث لأنه لم يكن سعيدا، وجرى بينهم الكثير من المشاكل، ولم أكن مطلقا مع طارق العريان عندما كانوا متزوجين”.

وكانت هالة العتال الزوجة الأولى لطارق العريان رفضت اتهامات أصالة له، في سياق تعليقها على الصورة التي نشرتها الفنانة السورية.

ودعت “العتال” أصالة إلى عدم تشويه صورة “طارق” ووصفته بانّه “أحسن أب في الدنيا”، وأشارت إلى انّها عاشت معه 10 سنوات بينما هي عاشرته 13 عاماً.

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