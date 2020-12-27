ماذا يجري .. سانتوس البرازيلي يرد على تحطيم الرقم القياسي لميسي للأسطورة “بيليه”

أثار حالة من الجدل الواسع والدهشة بعد البيان الذي نشرته إدارة سانتوس البرازيلي عبر موقعه الرسمي، والذي ينفي فيه تحطيم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي للأسطورة البرازيلية المعتزل بيليه في تسجيل أكبر عدد من الأهداف مع فريق واحد.

وأكد فريق سانتوس البرازيلي في بيانه الصحفي، أنهم يحالون شطب نحو 488 هدفاً التي سجلها “بيليه” مع فريق سانتوس في الفترة (1956-1977) في المباريات والبطولات الرسمية ضد أقوى الفرق في العالم محطماً من خلالها الرقم القياسي.

وأوضح البيان، بأن كل من كل من نادي أمريكا من “المكسيك”، وكولو كولو من “تشيلي” ب 9 أهداف من اللاعب بيليه، إلى جانب فريق الانتر ميلان الإيطالي، الذي كان أحد أبرز الفرق الأوروبية في الستينيات من القرن الماضي، الذي تلقى 8 أهداف من الأسطورة البرازيلية بيليه.

وأردف إدارة سانتوس البرازيلي، إن ” قائمة ضحايا بيليه ضخمة وكبير منها ريفر بليت، بوكا جونيورز، ريسينغ، يونيفرسيداد دي تشيلي، ريال مدريد، يوفنتوس، لاتسيو، نابولي، بنفيكا، أندرلخت، وحتى برشلونة حيث يلعب ميسي الآن استقبلت شباكه أربعة أهداف من بيليه في أربع مباريات، والتي يجادل بعض المحللين بأن العديد من تلك الأهداف الـ448 التي سجلها بيليه في المباريات الودية كانت ضد منافسين إقليميين أضعف، على الرغم من أن المباريات أقيمت بالشكل الرسمي وبالقواعد الرسمية للعبة وبإدخال البيانات في البروتوكول المعمول به.

وأصر إدارة سانتوس، على مراعاة الخصائص الذاتية مثل ضعف الخصوم ليست مثالية لجمع الإحصائيات، وكذلك الأرقام تتحدث عن نفسها، إلى جانب الهدف ضد فريق إيبار الإسباني يساوي هدفاً ضد فالنسيا، والهدف ضد “ترانسفال” هو بنفس قيمة هدف في شباك ريال مدريد “الملكي” الإسباني في ملعب ” القلعة البيضاء” سانتياغو برنابيو.

وعلى الرغم من ذلك كله، فقد تبادل اللاعبان التهاني بينهما عبر الحسابات الرسمية لهم على منصة انستغرام، حيث وجه الأسطورة البرازيلية رسالة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلاً: ” تهانينا لبلوغك سجلا تاريخيا يا ليونيل، أهنئك على مسيرتك الاحترافية الناجحة مع برشلونة، إن قصصا مثل قصصنا عن حب النادي ستصبح نادرة”.

ليغرد بعدها الأسطورة الأرجنتينية ” ليونيل ميسي” رداً على تهنئة بيليه، قائلاً فيها: ” شكرًا جزيلاً على رسالتك المحبة بيليه، كان من الرائع حقًا أن ترى ما تعنيه هذه الكلمات قادمًا من شخص رائع مثلك، أرسل لك عناق كبير”.

وقد سجل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه 644 متجاوزاً الأسطورة البرازيلية “بيليه” الذي قد سجل مع فريق سانتوس البرازيلي 643 هدفاً مع فريقه.