مؤخرة رانيا يوسف “المميزة” تضعها في ورطة ما بعدها ورطة جعلتها “تهرب” من المنزل!

أقام أكثر من 65 محامي على رأسهم نبيه الوحش، عدة دعاوي وبلاغات ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف وذلك بعد تصريحها الأخير الصادم الذي قالت فيه إن مؤخرتها مميزة.

وأعلن نبيه الوحش، تقدمه و65 محاميًا آخرين، ببلاغ للنائب العام، ضد رانيا يوسف، باعتبارها تحرض على الفسق والفجور.

وطالب “الوحش” نقابة المهن التمثيلة بتعليق عضوية رانيا يوسف والتحقيق معها مؤكداً أنه لن يهدأ إلا بحبسها ومنعها من التمثيل خلال مسلسلات شهر رمضان الفترة المقبلة.

وأشار “الوحش” إلى أن الفنانة رانيا يوسف، توصل جنسًا صريحًا إلى المنازل من خلال تصريحاتها، وكذلك من خلال الفن الذي تقدمه، فهو عبارة عن محتوى جنسي صريح.

ولفت إلى أنه تمت معايرته في عدد من الدول العربية، بسبب الفنانة رانيا يوسف، وذلك لتقديمها محتوى إباحيًا وجنسيًا، لا يعبر عن الفن الحقيقي، ولا يمت له بصلة، وأن مثل هذه الأعمال المبتذلة للفنانة، تقلل من حجم مصر في الدول العربية.

هربت من المنزل

وكشفت الصحيفة ذاتها عن مصادر لها، أن رانيا يوسف تواصلت خلال الساعات الماضية مع عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، من أجل معرفة الدعاوى التي أقيمت ضدها خلال الساعات الماضية.

وأكدت المصادر أن رانيا يوسف تركت منزلها خوفا من تسلم الإنذارات والدعاوى القضائية، التي أقيمت ضدها، وأن القانونيين أقنعوها بأن تقوم بحذف كافة الفيديوهات التي نشرتها عبر صفحاتها الرسمية والشخصية، لكونها دليلا على كونها تتباهي بما فعلته، وهو مافعلته.

كما طلبوا منها أيضا عدم الحديث مطلقا عن تلك الحلقة، وطالبوها بأن يجعلوا مذيع البرنامج العراقي هو الذي يتحدث عن الموضوع وأنه كان السبب الرئيسي وراء خروج تلك الإجابات من خلال اللعب في مونتاج الحلقة.

وتصدرت رانيا يوسف الأيام الماضية، محركات البحث، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تميز مؤخرتها بحسب قولها فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، وهو ما دفع بعض رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها .