قال المستشار القانوني والقضائي والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية محمد بن صقر الزعابي، خلال مقابلة له إن ما يقوم به ولي عهد ابوظبي ـ الحاكم الفعلي للإمارات ـ محمد بن زايد، في معارضة كل الأصوات الحرة في الوطن العربي، هدفها بالأساس هي تخوّفه من نقل العدوى للإمارات.

وتابع محمد الزعابي خلال مقابلته: “دولة الإمارات عندما تقوم بهذه الانتهاكات هي تحاول أن تخفي جرائمها، ولكن الإمارات بعد مرور كل هذه السنوات تيقن العالم أن الإمارات منتهكة لحقوق الإنسان رغم ما تحاول تصديره بما يخالف ذلك”.

المستشار محمد بن صقر الزعابي: هذه هي أسباب توحش النظام الإماراتي ضد أي صوت معارض@saqer2030

#قناة_الخليج #أحداث_الخليج pic.twitter.com/2ZHKMIg6y5 — ِAl-khalij Tv | قناة الخليج الفضائية (@tv_khalij) December 27, 2020

وأضاف المستشار القانوني بحديثه خلال المقابلة: “في الداخل الإماراتي يتم إسكات أي اعتراضات، يعني ما وصلنا له من تطبيع وغيره، هذه الأمور كلها جاءت بسبب تلك الممارسات من إسكات للأصوات المعارضة، وهي تقوم بإجراءات استباقية لإسكات أي صوت، يعني هل يعقل دولة لا يكون فيها أي صوت معارض؟”

ما فعله ضربة استباقية

وزاد: “حرية الشعوب معدية، عندما تتحرر الشعوب العربية دولة الإمارات لم تكن بعيدة عن هذه الشعوب، فعندما تتحرر مصر وليبيا وتونس وغيرها، فالإمارات جزء من العالم العربي، وستتأثر بهذه الإجراءات، فما فعله ابن زايد كان هجوم استباقي لضرب كل هذه الحريات في العالم العربي والإسلامي”.

وضلع محمد بن زايد منذ بداية الربيع العربي عام 2011، بإجهاض ثورات الشعوب العربية المجاورة، في مصر وليبيا واليمن وغيرها، محاولاً في ذلك تعزيز مفهوم الاستبداد، ومتخوفاً من أن يطال كرسيه غضب الجماهير التي باتت تدرك حتمية وضرورة زواله، خاصة بعد سقوطه المدوي في أحضان العمالة والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وأخذه للإمارات في مربع الخيانة التاريخية والوطنية.

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