هنا شيحة ومحمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين
هنا شيحة ومحمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين
Imageحياتنا

“شاهد” هنا شيحة في أحضان رجل للمرة الرابعة والعريس ابن شقيق إلهام شاهين وأصغر منها بكثير!

كتب وطن
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حسم الفنانة المصرية الشهيرة، الأنباء حول ارتباطه بالفنانة المصرية ، وذلك بعدما أثار جدلاً واسعاً برسالته التي وجهها لها في عيد ميلادها، ولمح خلالها إلى مشروع زواج قريب سيجمعهما.

هنا شيحة: سعيد لشخص مميز

ونشر محمود شاهين صورة تجمعه بـ  شيحة عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”، وأرفقها برسالة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد لشخص مميز يجلب الكثير من الفرح إلى قلبي، أنا شاكر لكل لحظة قضيناها سويا، وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا، وأتمنى لك تحقيق جميع أحلامك في هذا اليوم”.

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وبذلك أكد شاهين صحة الشائعات التي انتشرت بالفترة الأخيرة عن ارتباطه بـ هنا بعد تواجدهما معا في أماكن مختلفة، وظهورهما في مهرجان القاهرة السينمائي كأول ظهور رسمي.

عيد ميلاد هنا شيحة

واحتفلت شيحة بعيد ميلادها الـ35، أول أمس الجمعة بصحبة أفراد أسرتها وشقيقتها حلا شيحة وحبيبها محمود شاهين حيث ظهرا وهما يرقصان معًا على أنغام أغنية “انزل يا جميل عالساحة”.

 

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إلهام شاهين تدافع عن ابن شقيقها

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد حاولت مؤخراً نفي علاقة شقيقها بشيحة، حين وجه لها مذيع “إي تي بالعربي” سؤالا: “هل هنا شيحة ومحمود شاهين تزوجا”؟ لترد إلهام شاهين: “لا، لم يتزوجا”، وحين سألها “هل توجد علاقة حب بينهما”، ردت بالقول: “الله أعلم احتمال، الناس بتقول”.

قصة حب هنا شيحة

واستكمل المذيع سؤاله حول هنا شيحة ومحمود شاهين وقال: “ولكنك أكّدت وجود قصة حب بينهما؟”، لترد الممثلة المصرية: “أنا قلت إنهما أصدقاء مقربان جدا، وعندما يتزوجا سيعلم الجميع بهذا الأمر، إذ أن علاقة الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين، يعلم الناس أنها صداقة حميمة ولكن لم تَصَل إلى الزّواج”.

الجدير بالذكر أن محمود شاهين يعمل في مجال التصوير السينمائى، ويصغر هنا بـ11 سنة.

أما هنا ، فقد تزوجت 3 مرات سابقاً، آخرها من الممثل المصري، أحمد فلوكس، الذي وقع الطلاق بينهما بعد مرور أقل من عام.

 

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