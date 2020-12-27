حسم ابن شقيق إلهام شاهين الفنانة المصرية الشهيرة، الأنباء حول ارتباطه بالفنانة المصرية هنا شيحة، وذلك بعدما أثار جدلاً واسعاً برسالته التي وجهها لها في عيد ميلادها، ولمح خلالها إلى مشروع زواج قريب سيجمعهما.

#محمود_شاهين احتفل بعيد ميلاد الفنانة #هنا_شيحة بشكل مختلف حيث نشر صورة تجمعهما من حفل عيد الميلاد ووجه لها رسالة رومانسية بهذه المناسبة الخاصة، أكد فيها على السعادة التي يعيشها خلال هذه الفترة بسبب تواجد هنا شيحة في حياته pic.twitter.com/3gYFPGsUhA — مجلة هي (@hiamag) December 26, 2020

هنا شيحة: عيد ميلاد سعيد لشخص مميز

ونشر محمود شاهين صورة تجمعه بـ شيحة عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”، وأرفقها برسالة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد لشخص مميز يجلب الكثير من الفرح إلى قلبي، أنا شاكر لكل لحظة قضيناها سويا، وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا، وأتمنى لك تحقيق جميع أحلامك في هذا اليوم”.

حيث ووصفها بـ"الشخص الذي يجلب الفرح إلى قلبه"، وتمنى أن تدوم لحظات السعادة بينهما وأن لا تنتهي فكتب : "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز يجلب الكثير من الفرح لقلبي، أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز". pic.twitter.com/6z5XW0LLht — مجلة هي (@hiamag) December 26, 2020

#هنا_شيحة احتفلت بعيد ميلادها الـ35 خلال الساعات الماضية بحضور #محمود_شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين والذي تم تداول العديد من المعلومات حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما، ولم يكتف محمود شاهين بالظهور المتكرر مع الفنانة المصرية بل وجه لها رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها الـ35. pic.twitter.com/2tlkM6YKED — مجلة هي (@hiamag) December 26, 2020

وبذلك أكد شاهين صحة الشائعات التي انتشرت بالفترة الأخيرة عن ارتباطه بـ هنا بعد تواجدهما معا في أماكن مختلفة، وظهورهما في مهرجان القاهرة السينمائي كأول ظهور رسمي.

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عيد ميلاد هنا شيحة

واحتفلت شيحة بعيد ميلادها الـ35، أول أمس الجمعة بصحبة أفراد أسرتها وشقيقتها حلا شيحة وحبيبها محمود شاهين حيث ظهرا وهما يرقصان معًا على أنغام أغنية “انزل يا جميل عالساحة”.

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إلهام شاهين تدافع عن ابن شقيقها

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد حاولت مؤخراً نفي علاقة شقيقها بشيحة، حين وجه لها مذيع “إي تي بالعربي” سؤالا: “هل هنا شيحة ومحمود شاهين تزوجا”؟ لترد إلهام شاهين: “لا، لم يتزوجا”، وحين سألها “هل توجد علاقة حب بينهما”، ردت بالقول: “الله أعلم احتمال، الناس بتقول”.

قصة حب هنا شيحة

واستكمل المذيع سؤاله حول هنا شيحة ومحمود شاهين وقال: “ولكنك أكّدت وجود قصة حب بينهما؟”، لترد الممثلة المصرية: “أنا قلت إنهما أصدقاء مقربان جدا، وعندما يتزوجا سيعلم الجميع بهذا الأمر، إذ أن علاقة الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين، يعلم الناس أنها صداقة حميمة ولكن لم تَصَل إلى الزّواج”.

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الجدير بالذكر أن محمود شاهين يعمل في مجال التصوير السينمائى، ويصغر هنا بـ11 سنة.

أما هنا ، فقد تزوجت 3 مرات سابقاً، آخرها من الممثل المصري، أحمد فلوكس، الذي وقع الطلاق بينهما بعد مرور أقل من عام.

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