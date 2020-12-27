“شاهد” بيراميدز يحقق أول انتصار له على سيراميكا في مباراة مثيرة جداً بالدوري المصري

خطف فريق بيراميدز المصري ثلاثة نقاط ثمينة في أول انتصار له على حساب فريق سيراميكا بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المصري للدرجة الممتازة التي جمعت كلا الفريقين، مساء الأحد على ملعب استاد “السويس الجديد”.

وجاء هدف الوحيد في المباراة لفريق بيراميدز المصري في الدقيقة ال 13 من أحداث الشوط الأول بتوقيع المدافع المصري في الفريق علي جبر، وحاول فريق سيراميكا كيلوا باترا الوصول إلى شباك مرمى من أجل تقليص الفارق في المباراة، لكنه لم ينجح، لتنتهي المباراة بالفوز الأول له في الدوري الدرجة الممتازة لفريق بيراميدز المصري.

وبهذا الفوز يحتل بيراميدز المصري في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، بينما تجمد فريق سيراميكا كيلوا باترا عند 6 نقاط محتلاً المركز الرابع في صدارة جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الأهلي المصري.