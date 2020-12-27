“شاهد” بعد سلسلة هزائم متتالية .. الأرسنال يتفوق على تشيلسي بثلاثية لهدف في الدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزاً مهماً له على فريق تشيلسي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، حارماً الأخير من وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى الممتازة الإنجليزي “البريميرلج”.

وجاء هدف التقدم لفريق أرسنال “المدفعجية” عن طريق اللاعب ” ألكسندر لاكازيت” من ركلة جزاء مستحقة للفريق سكنت داخل شباك فريق تشيلسي “البلوز” في الدقيقة ال 34، بينما كان الهدف الثاني من توقيع اللاعب السويسري ” جرانيت تشاكا” في الدقيقة ال 44، أمام الهدف الثالث كان بواسطة اللاعب “بوكايو ساكا” في الدقيقة ال 56.

وقد سجل فريق تشيلسي “البلوز” هدف تقليص الفارق بأقدام “تامي أبراهام” واحتساب الهدف بعد مراجعة تقنية “الفار” في الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني من المباراة، نتيجة قيام الحكم المساعد برفع الراية بداعي التسلل.

ويعتبر اللاعب جرانيت تشاكا، أول لاعب يسجل من ركلة حرة مباشرة قوية ورائعة لفريق الأرسنال “المدفعجية”، في شباك تشيلسي “البلوز”، في الدوري الإنجليزي منذ اللاعب تيري هنري في ديسمبر عام 2004م.

وبهذا الانتصار الأول لفريق الأرسنال الصائم منذ 7 مباريات عن تسجيل الأهداف والهزائم المتتالية، عاد من جديد ليحقق الفوز الأول له على فريق تشيلسي “البلوز” ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي برصيد 17 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد فريق الخاسر تشيلسي عند رصيد 25 نقطة في المركز السابع من ترتيب دوري “البريميرلج” الإنجليزي.