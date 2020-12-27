تطور جديد في قضية العُماني عبدالله الشامسي وهذا ما جاء على لسان مصدر بأمن الدولة الإماراتي

قال الناشط الحقوقي والمعارض الإماراتي البارز عبد الله الطويل، إن المعتقل العُماني لدى السلطات الإماراتية عبدالله الشامسي، تم أخيراً السماح له بمهاتفة أسرته في عُمان.

عبدالله الشامسي

وكتب الطويل تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر رصدتها (وطن) قال فيها: “قبل قليل تلقيت اتصالاً من أحد المصادر الذين يعملون بصمت داخل أروقة أمن الدولة الإماراتي، وأبلغني بأن المعتقل العماني عبدالله الشامسي سُمح له أخيراً بالإتصال بأهله”.

#عاجل

قبل قليل تلقيت اتصالاً من أحد المصادر الذين يعملون بصمت داخل أروقة أمن الدولة الإماراتي، وأبلغني بأن المعتقل العماني #عبدالله_الشامسي سُمح له أخيراً بالإتصال بأهله وتم تحديد "يوم الثلاثاء" من كل أسبوع موعداً للإتصال

– الضغط له نتائجه، وأتمنى أن يكون الخبر القادم هو الإفراج — عبدالله الطويل (مؤقت) (@AbdallahAlTawi1) December 27, 2020

وتابع موضحا أنه تم تحديد يوم، الثلاثاء، من كل أسبوع موعداً للاتصال، مشيرا إلى أن الضغط له نتائجه “وأتمنى أن يكون الخبر القادم هو الإفراج”.

السجن المؤبد لـ الشامسي

وجدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي، أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات الحكم بالسجن المؤبد على المعتقل العُماني في سجون الإمارات منذ حوالي عامين بتهمة التخابر مع قطر ضد الإمارات.

واعتقل الشامسي وهو في سن قاصر ووجه القضاء الاماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر.

عبدالله الشامسي يعاني اضطرابات

ويعاني الشامسي من اضطرابات نفسية، ومع ظروف السجن حاول الانتحار ووضع حد لحياته، كما أنه يعيش بكلية واحدة بعد استئصال الثانية نتيجة ورم سرطاني من الدرجة الرابعة.

وسبق أن اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” محاكمة الشامسي وسجنه مدى الحياة “محاكمة جائرة”.

مزاعم الإمارات كاذبة

وانتقد المغردون مزاعم الإمارات بـ”التسامح” معتبرين أنّ قضية “الشامسي” فضحت تلك الإدعاءات وكشفت زيفها.

وكانت والدة عبدالله، ناشدت سلطان عمان هيثم بن طارق بالتدخل في قضية ابنها المحكوم بالمؤبد رغم صغر سنه.

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