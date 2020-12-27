هدافي دوريات كرة القدم في الدوريات الخمس الأوروبية
هدافي دوريات كرة القدم في الدوريات الخمس الأوروبية
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” بالصور” .. أفضل هدافي الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى خلال موسم 2020 – 2021

كتب وطن
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يتربع عدد من نجوم عالم كرة القدم في الخمس الكبرى على صدارة ترتيب هدافي الدوريات الذي ما يزال مستمراً داخل ملاعب الكرة المستديرة، خلال الموسم 2020-2021.

 

ويأتي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي اللاعب المصري ” فخر العرب” برصيد 13 هدف مع فريق ليفربول ” الريدز” الإنجليزي، يليه في المركز الثاني اللاعب الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” في فريف إيفرتون “التوفيز” برصيد 11 هدفاً، ويتساوى بعد ذلك مع اللاعب ” ليوين” في صدارة الهدافين كلا ًمن اللاعب المهاري الكوري “هيونج مين سون” في فريق توتنهام ” السبيرز” مع اللاعب الإنجليزي ” جيمي فاردي” في فريق ليستر سيتي “الثعالب” برصيد 11 هدفاً في ترتيب صدارة الدرجة الأولى الممتازة ” البريميرلج” الإنجليزي.

اللاعب المصري محمد صلاح
اللاعب المصري محمد صلاح
اللاعب الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين
اللاعب الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين
اللاعب الكوري هيونج مين سون
اللاعب الكوري هيونج مين سون
اللاعب الإنجليزي جيمي فاردي
اللاعب الإنجليزي جيمي فاردي

بينما يتربع على صدارة هدفي الدوري الإسباني اللاعب “جيرارد مورينو” في فريق فياريال الإسباني برصيد 8 أهداف، بينما يتساوى كلاً من الأسطورة الأرجنتينية “ليونيل ” المهاجم في فريق برشلونة الإسباني ” البلوغرانا” مع اللاعب الأورغواي ” لويس سواريز” في فريق أتلتيكو مدريد” الروخي بلانكوس” برصيد 7 أهداف في دوري “الليغا” الإسبانية.

الإسباني اللاعب جيرارد مورينو
الإسباني اللاعب جيرارد مورينو
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي
اللاعب الأورغواي لويس سواريز
اللاعب الأورغواي لويس سواريز

لكن الدوري الألماني كان في صدارة ترتيب هدافي الدوري من نصيب المهاري الهولندي ” روبرت ليفاندوفسكي” الذي تُوج بأفضل لاعب في العالم متفوقاً على ميسي ورونالدو البرتغالي، في فريق بايرن ميونخ “البافاري” برصيد 17 هدفاً، يليه في المركز الثاني النرويجي “إرلينغ براوت هولاند” في فريق بوروسيا دورتموند برصيد 10 أهداف، بينما يأتي في المركز الثالث اللاعب البرتغالي ” أندريه سيلفا” في فريق فرانكفورت الألماني برصيد 9 أهداف.

الهولندي روبرت ليفاندوفسكي
الهولندي روبرت ليفاندوفسكي
اللاعب النرويجي إرلينغ براوت هولاند
اللاعب النرويجي إرلينغ براوت هولاند
البرتغالي أندريه سيلفا
البرتغالي أندريه سيلفا

 

ويتربع على صدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإيطالي اللاعب “كريستيانو رونالدو” في فريق يوفنتوس” السيدة العجوز” برصيد 17 هدفاً، يليه في المركز الثاني أقوى لاعب في العالم اللاعب البلجيكي “روميلو لوكاكو” في فريق الإنتر ميلان برصيد 11 هدفاً، وفي المركز الثالث اللاعب السويدي السلطان ” زلاتان إبراهيموفيتش” في فريق إيه سي ميلان الإيطالي “الشيطان” برصيد 10 أهداف.

اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو
اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو
اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش
اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي اللاعب “كيليان ” في فريق باريس سان جيرمان “البي إس جي” برصيد 12 هدفاً، يليه في المركز الثاني اللاعب ” بولاي ديا ” في فريق ستاد ريمس برصيد 10 أهداف، بينما في المركز الثالث يأتي اللاعب “توكو إكامبي” في فريق ليون برصيد 9 أهداف، في جدول صدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

الفرنسي اللاعب كيليان مبابي
الفرنسي اللاعب كيليان مبابي
اللاعب بولاي ديا
اللاعب بولاي ديا
اللاعب توكو إكامبي
اللاعب توكو إكامبي
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