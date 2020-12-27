فساد في وزارة الصحة وكذلك الأوقاف
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الكويت تضرب بيد من حديد الفاسدين وهذا ما جرى مع مسؤولين بارزين بالدولة

كتب وطن
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أصدرت الجنايات الكويتية اليوم، الأحد، حكماً بالسجن على مسئولين وموظفين عموميين في ووزارة الأوقاف، بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الكويتية فقد نظرت المحكمة بقضيتين منفصلتين تتعلقان بالاستيلاء على أموال عامة مملوكة للدولة، متهم فيهما مسئولون تابعون لوزارتي الصحة والأوقاف الكويتيتين، لتحكم بسجنهم بمدد مختلفة، مع غرامة وعزل من الوظيفة العامة.

وزارة الصحة

وقضت المحكمة في القضية الأولى الواقعة بوزارة الصحة، بحبس الوكيلين السابقين في الوزارة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزلهما من الوظيفة وإلزامهما برد 9 ملايين دينار (أكثر من 29 مليون دولار)، وفق وسائل إعلام محلية.

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ولا تزال قضايا أخرى شبيهة ضد الوكيلين وقياديين آخرين في الوزارة منظورة أمام المحاكم الكويتية، سيّما أن قطاع الصحة من القطاعات التي عايشت خلال السنوات الأخيرة مخالفات مالية كبيرة، تتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، إضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقا لتقارير رسمية.

وبخصوص القضية الثانية المتعلقة موظفين بوزارة الأوقاف، حيث قضت المحكمة بحبس مراقب في الوزارة ومواطن ووافد لمدة 10 أعوام، ورد مبلغ 207 آلاف دينار (نحو 680 ألف دولار).

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كما غرَمت المحكمة المتهمين برد ضعف هذا المبلغ وعزل المتهم الأول (المراقب) من الوظيفة.

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