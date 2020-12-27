جثة امرأة
جثة امرأة
حياتنا

الأردنيون يستيقظون على جريمة مروعة هزّت مخيم البقعة .. طعن سيدة حامل وطفلها حتى الموت!

كتب وطن
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استفاق الأردنيون الأحد على وقعِ جريمة مروعة هزّت بمحافظة البلقاء راحت ضحيّتها إمرأة ثلاثينية حامل وطفلها طعنا.

من جهته، أصدر الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام بيانا أكد فيه العثور على جثتين لإمرأة وطفلها.

وقال ان بلاغاً ورد اليوم بوجود جثتين لامراة وابنها داخل منزلهم، حيث تم التحرك للمكان وتبين ان المرأة والطفل تعرضا للطعن ما ادى الى وفاتهما.

وجرى تحويل الجثتين للطب الشرعي وبوشرت التحقيقات.

ولاحقا تبين ان القاتل هو زوج الضحية وجرى اعتقاله.

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