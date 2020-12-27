استفاق الأردنيون الأحد على وقعِ جريمة مروعة هزّت مخيم البقعة بمحافظة البلقاء راحت ضحيّتها إمرأة ثلاثينية حامل وطفلها طعنا.

من جهته، أصدر الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام بيانا أكد فيه العثور على جثتين لإمرأة وطفلها.

وقال ان بلاغاً ورد اليوم بوجود جثتين لامراة وابنها داخل منزلهم، حيث تم التحرك للمكان وتبين ان المرأة والطفل تعرضا للطعن ما ادى الى وفاتهما.

وجرى تحويل الجثتين للطب الشرعي وبوشرت التحقيقات.

ولاحقا تبين ان القاتل هو زوج الضحية وجرى اعتقاله.