أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومستشار ولي العهد محمد بن سلمان، سخرية واسعة خلال تلقيه جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب ظهوره بشكل غريب وتوجيه أسئلة غريبة للطاقم الطبي.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، تركي آل الشيخ والذي بات يعتبر برمز لفساد ابن سلمان في المملكة، وهو يتلقى جرعة اللقاح، ويسأل الفريق الطبي: “هل يؤثر اللقاح على العقل؟ ما نبي نعقل”.

وفي السياق، دعا تركي آل الشيخ، المتواجدين في السعودية بالمسارعة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه أخذ الجرعة الأولى ولم يشعر بأي شيء.

ونشر آل الشيخ مقطع تلقيه لجرعة اللقاح، وعلق عليها وفق ما رصدت “وطن”، قائلاً: “أخذت الجرعة الأولى من لقاح فايزر الحمد لله الأمور تمام، ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه”.

أخذت الجرعه الاولى من لقاح pfizer-Biontech … والحمدلله الامور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعه بأخذه ❤️ pic.twitter.com/LamvUy8aLq — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 25, 2020

الجدير ذكره، أن محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين؛ تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر، مشيرين إلى عدم وجود آثار جانبية، وذلك بعد أيام قليلة من بدء حملة التطعيم التي أطلقتها السعودية ضد فيروس كورونا المستجد.

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