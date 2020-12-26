بالتزامن مع حادثة الفتاة العمانية زوينة الهنائي التي لقت حتفها بعد انتحارها قبل عدة أيام متسببة بحالة من الجدل الكبير حولها، أرسل شيخُ عماني رسالة إلى السلطان العماني هيثم بن طارق وحرمه، يخاطبهم فيها بوجود عشرات الحالات بمثل حالة هذه الفتاة تمر عليه بشكل مستمر داعيا لإنقاذهم.

وقال الشيخ العماني في المقطع المتداول عبر تويتر والذي رصدته “وطن”: “وقصص الانتحار الكثيرة التي تداركنا الكثير من الشباب والبنات وأحمد الله وأسأل الله القبول.”

ما قصرتوا في الطبيب النفسي وما خليتوا عنه كلمة في أخلاقيات المهنة وهو تدارك الخطأ بس أبش رايكم نعرف قصص عشرات من الذين يعانون من أفكار انتحارية والشيخ على استعداد حسب كلامه يعطينا اسمائهم وأرقامهم!!@muladdah#مساء_الخير pic.twitter.com/WPkVbsR14X — فاطمة بنت ناصر (@f_bint_nasser) December 26, 2020

وتابع مشيرا إلى أنه يمتلك قائمة بأسماء هذه الحالات:”ولدي قائمة بذلك إن رغبتم الإطلاع عليها ورغبتم هواتفهم نعطيكم إياها ونعطيكم أرقامهم ونعطيكم احوالهم ونعطيكم تقاريرهم الطبية، أنا على استعداد أن أعطيكم جميع المعلومات التي توصلكم إليهم، وتسألوا أهلهم وأسرتهم وإخوانهم، كيف كانوا.”

وكانت الطالبة العُمانية بجامعة السلطان قابوس زوينة الهنائي، قد أثارت موجة حزن وغضب عارمة بين مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة، بعد إقدامها على الانتحار بسبب الظروف المعيشية التي كانت تعانيها.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخر رسائل الطالبة زوينة الهنائي والتي قيل أنها كتبتها قبل أن تقدم على الانتحار بأيام، وقد كتبتها بخط يدها باللغة الإنجليزية.

رسالة زوينة الهنائي

وجاء في بداية الرسالة: ”أجلت ما سأقدم على فعله أكثر من مرة، ترددت كثيرًا، ولكن سأفعلها الآن لا أعلم ما أقول، من الصعب التفكير جيدًا وأنت مقدم على الانتحار، الليلة الماضية خرجت لأمشي جولتي الأخيرة السماء كانت رائعة، ووابل الشهب كان الشيء الذي احتجت لرؤيته”.

وتابعت زوينة: ”كان في غاية الجمال، وكان هنالك ذلك الشهاب الضخم الذي أضاء المكان كله من حولي، بالتحديد المنظر الذي رغبت أن أراه حينها”.

وتحدثت زوينة عن الحياة بعد الموت فكتبت: “لا أؤمن بالحياة بعد الموت، فكرت بهذا الأمر، وحينها أدركت أن جسدي مجرد كومة من الجزيئات، كانت هنا قبل أن أولد حتى، وستبقى هنا بعد أن أموت، وفكرت بالرحلة التي مرت بها هذه الجزئيات، وأنها كانت أجزاء من أشياء أخرى قبل أن تكون أجزاء مني، وأنها ستصبح أجزاء من أشياء أخرى بعد أن أموت”.

وحول سبب انتحارها، كتبت زوينة: “لما أنا على وشك الانتحار؟ في الحقيقة، الآن، أنا لا أملك نفسي. ولا أملك القرار لأختار كيف أعيش، وليس مسموحا لي أن أختار من أكون. أعيش حياة مليئة بالحزن والوحدة. لذا كل الأحلام، وكل الأمنيات التي حلمت أن أحققها وأصنعها، هي فقط في عقلي. وليست واقعا”.

وتابعت: “لذا لأجيب على سؤال: “لماذا سأنهي حياتي” ليست الفكرة أصلا في كوني أملك سببًا لأنهي حياتي. في الحقيقة، نفذت مني جميع الأسباب التي تجبرني على البقاء”.

زوينة الهنائي: انا غاضبة

ولمحت زوينة في رسالتها إلى قيود المجتمع، وقالت: “أنا غاضبة! غاضبة بشدة على هذا المجتمع المريض الذي يقوم بطمس هوياتنا ويجعلنا منافقين. المجتمع الذي استمر بقتل أحلامنا، واخترع ما يسمى بالسمعة، التي لطالما كرهتها، والتي لم تقم بشيء سوى تغطية الشر وسلب حقوق الأبرياء”.

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