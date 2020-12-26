في مصر “أم الدنيا”.. صرخات موظفة داخل شركة خاصة تنقذها في آخر لحظة من زميلها وهذا ما فعله بها!

انتهك موظف مصري في شركة خاصة عرض زميلته في العمل مستغلاً تواجدهما في غرفة مغلقة بمفردهما، وخلال تحدثها في الهاتف فوجئت بزميلها يضع يده على مواضع العفة، وحضر زملاؤها على صرخاتها وأمسكوا بالشاب.

وبحسب وسائل إعلام محلية، توجهت الفتاة إلى قسم شرطة المقطم في القاهرة، ومنه إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقا في القضية، وقررت حبس موظف بتهمة التحرش بزميلته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين في تحقيقات النيابة أن المتهم تحرش بزميلته خلال وجودهما في العمل، وأن الفتاة نهرته واستغاثت بزملائها الذين تدخلوا لاحتواء الموقف، وطالبوها باتخاذ إجراءاتها القانونية؛ للحفاظ على حقها.

وتبين أن المتهم حاول تقبيل زميلته بعد أن وضع يده على أماكن حساسة في جسدها.

وأفادت التحقيقات أن الفتاة تقدمت ببلاغاً إلى قسم الشرطة القريب من مكان عملها، اتهمت فيه زميلها بالتحرش بها جسديا ولفظيا، خلال وجودهما في العمل، وأنه كان يغازلها بكلمات منذ عدة أيام، ونهرته لكنه عاد، وطلبت منه التوقف عن التعامل معها بهذا الأسلوب المرفوض، حتى فوجئت به يتحرش بها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وألقت القبض على المتهم قبل انصرافه من العمل بعد أن احتجزه زملاؤه، حتى تصل الشرطة وتفحص بلاغ المجني عليها، وتحفظت الشرطة على كاميرات المراقبة في مكان الواقعة.

وحاول المتهم التنصل من جريمته أمام النيابة العامة، مدعيا أن رواية زميلته مجرد إدعاء غير صحيح، وقررت النيابة استدعاء 3 من زملاء المجني عليها لسماع أقوالهم.

وأقر زملائهما أنهم حضروا على استغاثة زميلتهم، وعندما أصر زميلهم على الرفض والإنكار طالبوا المجني عليها بتقديم بلاغا للنيابة العامة التي قررت تكليف المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وتشكيل لجنة فنية لفحص كاميرات المراقبة.

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