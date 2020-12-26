بعد ترميمه قبل عام بـ”6″ ملايين دولار.. “شاهد” ماذا حصل في “بيت العجائب” بزنجبار وأغضب العمانيين

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدة لقطات تُظهر انهيار جزء من قصر بيت العجائب في زنجبار .

وذكرت وسائل إعلام عُمانية أن الانهيار كان في الجزء الأمامي من بيت العجائب، ولم تكن هناك أعمال قائمة بسبب إجازة نهاية السنة، وأشارت المعلومات إلى وجود أعمال نجارة يعمل عليها أربعة عمال، حيث تم إنقاذ ثلاثة منهم، وجاري العمل على إنقاذ العامل الرابع.

انهيار أحد أهم معالم التراث العماني في زنجبار

والذي بناه السلطان برغش بن سعيد بن سلطان عام 1883م ، تكفلت السلطنه بترميمه في عام 2019 بتكلفة بلغت 6 مليون دولار. pic.twitter.com/jcfHG5GOnE — عُمان الحدث (@oman_event) December 25, 2020

وأكدت المعلومات بأن التحقيقات جارية حول الحادثة، حيث يوجد تواصل مباشر بين وزارة التراث والسياحة في السلطنة مع الجهات ذات الصلة في زنجبار لمعرفة الحيثيات والملابسات حولها.

وأثار انهيار بيت العجائب غضب العمانيين خاصة أنه تم ترميمه العام الماضي بتكلفة بلغت 6 مليون دولار، ورجحوا وجود شبهة فساد في الأمر، تسببت بهذه الحادثة المؤسفة.

متى سيموت لصوص والغشاشين من هذا العالم — موسى (@imoosa6) December 25, 2020

لعبوا بالفلوس انتوا شرق وغرب على الخرابات — ابراهيم صالح الفارسي (@6diuc0LLJosO2X2) December 25, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.. 2 مليون و300الف والنهاية ينهار، كشف الله فساد هم، ويستمر المسلسل إذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق غير الجهة المموله والمسؤوله عن الترميم….. — ناصر الريامي (@Alriyamioman) December 25, 2020

اذا عرف المقاول وراعي المقاول بطل العجب 🤨وااا اسفااااه ع بيت العجااايب🙄 — الحمدلله،،، (@samaqq1) December 25, 2020

واستنكر آخرون أن تصرف سلطنة عمان 6 مليون دولار على معلم تاريخي تعود السيادة عليه الآن لدولة أجنبية، ورأوا أن المواطنين أولى بهذا المبلغ الكبير.

٦ ملايين مبلغ كبير واجد عليه..

كم اسرة عمانيه في زنجبار وفي عمان تحتاج هذا المبلغ لترميم حياتهم.. ويش الفايده من هذا المعلم. الاثري وهذا والانسان هو خليفة الله في الارض.. وهوه الأهم… — Khalid (@Khalid09862739) December 25, 2020

ولماذا الترميم اصلا لمعلم تاريخي تعود السيادة عليه الان لدوله اجنبيه..اما كمنشأ لن ينكر احد ان سلاطين عمان هم من قاموا بتشييده وسيذكر ذلك عند التعريف به في اي زمان.. وعمان احوج الى هذه الملايين.. ولدينا من المعالم في داخل عمان ما يحتاج الى مثل هذا الترميم.. — Y. Alghailani (@AlghailaniY) December 26, 2020

حسبنا الله ونعم الوكيل اين ذهبت 6 مليون ومن كان مسؤول 👨‍💼 في ترميمه؟؟ — ماجدة (@majdah_shukairi) December 25, 2020

عمره اكثر من 180 سنة لم يتهدم من بدء ترميم فيه تهدم 🤣 — alwi (@alwi62836544) December 25, 2020

٦ مليون دولار امريكي يعادل ٢.٣ مليون ريال عماني

يكفي لبناء عدة مدارس أو منح ٩٢ مساعدة سكنية بقيمة ٢٥ ألف ريال عماني ل٩٢ أسرة ضمن برنامج المساعدات السكنية

#بيت_العجايب — محمد المعشني (@msm_almashani) December 26, 2020

تهاوى بيت نزوى ( السيدوف ) في #مرباط واللي عمره مئات السنين ويعتبر شاهد من شواهد تاريخ مرباط العريق ولم تتحرك وزارة أو تسعى لترميمه وقامت القيامه لدى الوزارة لسقوط #بيت_العجايب في زنجبار عجيب أمرك يا وزارة التراث والسياحه pic.twitter.com/dcaHxXHoGQ — محمد بن مبخوت جداد (@bingdad1) December 26, 2020

أتمنى عدم ترميم #بيت_العجائب رمموا تشققات من رممه سابقاً محاسبةً، والتفتوا لترميم الداخل فهو أهم وأبقى — علي زيدان جعبوب (@zidan949) December 26, 2020

ولمح ناشطون عمانيون أن يكون هدم بيت العجائب فعلاً مقصوداً، مطالبين بتحقيق عاجل في الأمر.

#بيت_العجايب من شكل الانهيار يبين إنه انهيار مقصود يعني كأنه حد بالعمد هادمنه•

وحسبي الله ونعم الوكيل — سلطنة بنت قابوس (@omania1615) December 26, 2020

انا اقول لازم يحققوا فموضوع الانهيار لاني احس البيت ما منهار وحده يمكن يكون بفعل فاعل و ما نستبعد يكون ساحلنا هوه السبب…#بيت_العجائب pic.twitter.com/wThRVdxGgd — 🇴🇲 (@unhn_) December 25, 2020

هذا وقد أصدرت وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان بيانًا عاجلًا حول انهيار بيت العجائب التاريخي، وقالت في بيانها الذي نشرته عبر “تويتر” ورصدته “وطن”: “تابعت الوزارة بأسف حادث الانهيار الجزئي لبيت العجائب في زنجبار”.

وطالبت الوزارة، كونها الجهة الممولة لمشروع الترميم والصيانة والتأهيل الشامل، بتشكيل فريق من كل الجهات المعنية للوقوف على الأسباب وتحديد الإجراءات العاجلة والضرورية للحفاظ وحماية المبنى من أية تداعيات اضافية.

تابعت الوزارة بأسف حادث الإنهيار الجزئي لبيت العجائب في زنجبار وتأمل كونها الجهة الممولة لمشروع الترميم والصيانة والتأهيل الشامل أن يتم تشكيل فريق من كل الجهات المعنية للوقوف على الأسباب وتحديد الإجراءات العاجلة والضرورية للحفاظ وحماية المبنى،، pic.twitter.com/OLSoqey3rp — وزارة التراث والسياحة – عُمان (@OmanMHT) December 25, 2020

وأكدت الوزارة أنها نفذت سابقًا عملية التدعيم الضرورية للمرحلة التمهيدية قبل الترميم الشامل.

من أية تداعيات اضافية علما بأن الوزارة كانت نفذت سابقا عملية التدعيم الضرورية للمرحلة التمهيدية قبل الترميم الشامل. #وزارة_التراث_والسياحة — وزارة التراث والسياحة – عُمان (@OmanMHT) December 25, 2020

أحد شواهد الإمبراطورية العُمانية

الجدير بالذكر أن بيت العجائب أحد شواهد الإمبراطورية العُمانية في زنجبار، وقد بناه السلطان برغش بن سعيد بن سلطان عام 1883 وهو أعلى مبنى تاريخي في المدينة الحجرية في زنجبار.

ومع أن المبنى مكون من ثلاث طبقات إلا أنه كان الأبرز في زنجبار وفي أفريقيا في تلك الفترة، ويعد أول مبنى تتم إنارته بالكهرباء وأول مبنى يدخله المصعد الكهربائي.

أصبح متحفاً

وتم تحويل بيت العجائب إلى متحف من المتاحف التي يقصدها زوار جزيرة زنجبار، ليجد الزائر الكثير من عظمة العمانيين سواء على مستوى البناء المعماري أو على مستوى المقتنيات من أعمال فنية أو بقايا مدافع أو مقتنيات تدل على التحولات التي أحدثها سلاطين آل بوسعيد في الجزيرة.

وفي أكتوبر 2019 م، وقعت السلطنة بتوجيهات من السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور وثائق إسناد مناقصة إعادة تأهيل مبنى “بيت العجائب” بحوالي 6 ملايين دولار.

كما قام المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل الوزارة للتراث مؤخرًا بزيارة إلى زنجبار لتفقد مشروع صيانة وترميم وتأهيل بيت العجائب الذي تُشرف على تنفيذه وزارة التراث والسياحة باعتباره منارة معمارية وتراثية وتاريخية تعكس التاريخ والتراث المشترك بين السلطنة وزنجبار.

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