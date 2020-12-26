سجن مدير موقع إخباري في الأردن لنشره مقالاً “فضح” فيه ما فعله مسؤولين سراً.. ماذا عن الشعب؟

كشفت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، عن توقيف الصحفي جمال حداد مدير موقع إخباري، بسبب قيامه بنشر مقال مدعياً فيه أن مسؤولين في الحكومة الأردنية، تلقوا لقاح فيروس كورونا من دون أي إعلان رسمي.

وبحسب ما قال المصدر الخاص في الموقع فإن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، أمر، الخميس، بتوقيف الصحفي جمال حداد ناشر موقع “الوقائع” الإخباري على خلفية المقال الذي انتقد فيه أيضا “تضارب التصريحات الحكومية حول اللقاح”.

المدعي العام وجمال حداد

وأوضح المصدر أن المدعي العام وجه لحداد تهم تعريض سلامة المجتمع للخطر، وإحداث فتنة والإخلال بالنظام العام ونشر الرعب بين الناس وقرر توقيفه 15 يوما على ذمة القضية.

وكان موقع “الوقائع” الإخباري نشر، الثلاثاء، الماضي مقالا بعنوان “وماذا عن الشعب!! هل وصل مطعوم (لقاح) فايزر سرا ويتم تطعيمه لكبار المسئولين في الحكومة الأردنية”.

تدهور حالة الصحفي حداد

وقال مصدر مقرب من عائلة حداد إن جمال تم نقله الجمعة إلى مستشفى البشير بعد إصابته بارتفاع ضغط الدم وألم في الصدر حيث طلب الأطباء إبقاءه تحت المراقبة في المستشفى.

نقابة الصحفيين تتدخل

وعبّر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين في بيان عن أسفه لتوقيف حداد، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

وقال المجلس في بيان له أن هذا التوقيف يؤثر على مكانة الأردن الخارجية وموقعه على مؤشرات الحريات الصحفية الدولية.

وأوضح “الصحافة الحرة هي جزء من مقومات الدول، ودعمها وحمايتها تشكل رافعة حقيقية لاستقرار المجتمعات”.

ولم يتسلم الأردن الذي سجل حتى الآن أكثر من 285 ألف إصابة و3711 وفاة اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأطلقت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، موقعا إلكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بتلقي اللقاح شرط أن يكونوا من العاملين في الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.

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