أثارت الفنانة السوریة دانا جبر جدلاً بين متابعيها في انستغرام بعدما نشرت صوراً جديدةً لها.

وظهرت دانا جبر في إحدى الصور ببلوزة باللون الأسود جاءت بفتحة كبیرة من ناحیة الصدر مع بنطلون جینز.

وتداول رواد مواقع التواصل الصور مع تعلیقات سلبیة حول التغیرات في شكل دانا جبر، وجرأة إطلالتھا خاصة في الصورة الأولى.

وكان الجمھور تداول صورة لدانا جبر مؤخرا بدت فیھا مختلفة جدا، خاصة من ناحیة الأنف والعینین، وقال الجمھور إن الفنانة أجرت عملیة توسیع لعینیھا.

واتهمها البعض بأنھا أصبحت خلیطا من النجمات؛ إذ شبھھا بعضھم بالفنانة اللبنانیة هيفاء وهبي، فیما شبھھا آخرون بالفنانة مي حریري، ورأى بعضھم أنھا لكثرة عملیات التجمیل التي تجریھا بوجھھا أصبحت مثل المتحولین جنسیاً. حسب قولهم

ومؤخراً، انتشرت صورة جمعت دانا جبر مع والدتها هنادي جبر، حيث تفاعل الجمهور مع الإطلالة بشكل كبير، مشيرين إلى الشبه الكبير بين الفنانة وأمها .

وبدت الام بملامح مصطنعة بعض الشي بفعل عمليات التجميل وشبهها البعض بلعبة بلاستيكية .

وانتقد المتابعون عمليات التجميل وحقن البوتوكس للفنانة ووالدتها، إذ ذكر كثير من المعلقين أنّ دانا ورثت من والدتها عمليات التجميل.

يشار إلى أنّ دانا جبر تعرضت لفضيحة مؤخراً بعدما انتشرت لها صور ومشاهد عارية وبأوضاع مختلفة من قبل مجهول قام بسرقة هاتفها وتسريب صورها الخاصة.

واعتبرت الفنانة في حينه أنّ ما تعرضت له حملة شرسة لتشويه سمعتها والنيل من نجومتيها.