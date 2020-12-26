السعودية رهف القنون وطليقها
رهف القنون وطليقها
Imageحياتنا

بعدما فضحها على الملأ.. السعودية رهف القنون تصعد الحرب مع طليقها وهذا ما فعلته وأثارت جنونه!

كتب وطن
0

لم تنته قضية انفصال عن زوجها ووالد ابنتها الوحيدة “بانا”، الكونغولي لوفولو راندي، إلى حد الطلاق فقط، ويبدو أن الأمور تتصاعد بينهما بشكل درامي.

فقد قامت رهف القنون بحذف جميع الصور التي كانت تجمعها بوالد طفلتها لوفولو راندي، من حسابها الموثق على موقع “إنستجرام”، وفعل هو نفس الأمر وقام بحذف جميع الصور التي تجمعهما.

كما قام كلاً من رهف القنون وطليقها بعمل “حظر” للطرف الآخر على حساباتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكّد  لوفولو أندي في وقت سابق أنّ رهف أخذت طفلتهما “بانا” وغادرت، مطالبة إیاه بألا یسأل عن طفلته بعد الآن.

يتوعدها

وتوعد “أندي” رهف القنون، بأنه لن یترك طفلته وسيقاتل لیحصل على الحضانة مھما كلفه الأمر من مال.

اقرأ المزيد: رهف القنون تفاجئ متابعيها وتصدمهم بخبر انفصالها عن زوجها .. وتكشف السبب الحقيقي لذلك

وكتب والد طفلة رهف القنون على موقع “إنستغرام”: “لم نعد أنا ورھف سویًا، لقد قررت المغادرة والمضي قدما في حیاتي.. لا تسألني عن تلك الفتاة الصغیرة بعد الآن”.

وفاجأت رهف القنون قبل أيام متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها ووالد طفلتها الوحيدة.

وقالت رهف القنون عبر حسابها في “انستغرام” إنّها انفصلت عن زوجها الكونغولي “لوفولو أندي”.

اقرأ المزيد: زوج السعودية رهف القنون يفضح ما فعلته قبل انفصالها ومغادرتها المنزل ويتوّعدها بهذا الامر لوّ كلّفه مال الدنيا!

وعن السبب في انفصالها، قالت “رهف”؛ لأنّها تسرعت في عمر صغیر بدخولها في العلاقة بدون استعداد “ولخبطة في میولي”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

زوج السعودية رهف القنون يفضح ما فعلته قبل انفصالها ومغادرتها المنزل ويتوّعدها بهذا…

حياتنا

رهف القنون تفاجئ متابعيها وتصدمهم بخبر انفصالها عن زوجها .. وتكشف السبب الحقيقي لذلك

حياتنا

“دمها عجزت مصانع النفط من تكريره”.. “شاهد” مودل سعودية…

حياتنا

“شاهد” السعودية رهف القنون تصدم متابعيها بهذا الأمر عن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.