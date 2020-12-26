بعدما فضحها على الملأ.. السعودية رهف القنون تصعد الحرب مع طليقها وهذا ما فعلته وأثارت جنونه!

لم تنته قضية انفصال السعودية رهف القنون عن زوجها ووالد ابنتها الوحيدة “بانا”، الكونغولي لوفولو راندي، إلى حد الطلاق فقط، ويبدو أن الأمور تتصاعد بينهما بشكل درامي.

فقد قامت رهف القنون بحذف جميع الصور التي كانت تجمعها بوالد طفلتها لوفولو راندي، من حسابها الموثق على موقع “إنستجرام”، وفعل هو نفس الأمر وقام بحذف جميع الصور التي تجمعهما.

كما قام كلاً من رهف القنون وطليقها بعمل “حظر” للطرف الآخر على حساباتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكّد لوفولو أندي في وقت سابق أنّ رهف أخذت طفلتهما “بانا” وغادرت، مطالبة إیاه بألا یسأل عن طفلته بعد الآن.

زوج رهف القنون يتوعدها

وتوعد “أندي” رهف القنون، بأنه لن یترك طفلته وسيقاتل لیحصل على الحضانة مھما كلفه الأمر من مال.

وكتب والد طفلة رهف القنون على موقع “إنستغرام”: “لم نعد أنا ورھف سویًا، لقد قررت المغادرة والمضي قدما في حیاتي.. لا تسألني عن تلك الفتاة الصغیرة بعد الآن”.

وفاجأت رهف القنون قبل أيام متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها ووالد طفلتها الوحيدة.

وقالت رهف القنون عبر حسابها في “انستغرام” إنّها انفصلت عن زوجها الكونغولي “لوفولو أندي”.

وعن السبب في انفصالها، قالت “رهف”؛ لأنّها تسرعت في عمر صغیر بدخولها في العلاقة بدون استعداد “ولخبطة في میولي”.

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