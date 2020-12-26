” الميلان” الإيطالي يريد التخلص من ثنائي قلبي الدفاع خلال الانتقالات الشتوية فمن هما؟!

تسعى إدارة فريق الميلان الإيطالي إلى التخلص من ثنائي قلبي الدفاع في فريق الميلان الملقب ب “الشيطان” كلاً من اللاعب الأرجنتيني “ماتيو موساكيو” 30عاماً، واللاعب البرازيلي ” ليو دوراتي” 24 عاماً خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وفق التقارير الإعلامية الإيطالية.

وذكرت التقارير الصحفية، بأن إدارة “الميلان” تريد التخلص من اللاعب الأرجنتيني “موساكيو” الذي تعافى مؤخراً من إصابته والتي أبعدته طويلاً عن الملاعب، مما أثر ذلك كثيراً على مستواه داخل الكرة المستديرة.

لكن قلب الدفاع البرازيلي “دوراتي” لم يقنع الإيطالي “ستيفانو بيولي” 55 عاماً مدرب “الميلان”، حيث أنه لم يشارك في الموسم الحالي سوى في ثلاثة مباريات واحدة فقط كان كأساسي مع فريق “الميلان” الإيطالي.

ويحافظ فريق الميلان الإيطالي على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي “الكاليشو” برصيد 34 نقطة في الجولة ال 14 من المنافسة، وبفارق نقطة وحيدة عن الفريق الشرس “الإنتر ميلان” الذي يحتل في المركز الثاني من ترتيب جدول الدرجة الأولى الممتازة برصيد 32 نقطة.