شعار فريق الميلان الإيطالي
شعار فريق االميلان الإيطالي
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” الميلان” الإيطالي يريد التخلص من ثنائي قلبي الدفاع خلال الانتقالات الشتوية فمن هما؟!

كتب وطن
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تسعى إدارة فريق الميلان الإيطالي إلى التخلص من ثنائي قلبي الدفاع في فريق الميلان الملقب ب “الشيطان” كلاً من اللاعب الأرجنتيني “ماتيو ” 30عاماً، واللاعب البرازيلي ” ” 24 عاماً خلال سوق المقبلة، وفق التقارير الإعلامية الإيطالية.

 

وذكرت التقارير الصحفية، بأن إدارة “الميلان” تريد التخلص من اللاعب الأرجنتيني “موساكيو” الذي تعافى مؤخراً من إصابته والتي أبعدته طويلاً عن الملاعب، مما أثر ذلك كثيراً على مستواه داخل الكرة المستديرة.

اللاعب الأرجنتيني “ماتيو موساكيو”

لكن قلب الدفاع البرازيلي “دوراتي” لم يقنع الإيطالي “ستيفانو بيولي” 55 عاماً مدرب “الميلان”، حيث أنه لم يشارك في الموسم الحالي سوى في ثلاثة مباريات واحدة فقط كان كأساسي مع فريق “الميلان” الإيطالي.

اللاعب البرازيلي ليو دوراتي
اللاعب البرازيلي ليو دوراتي

ويحافظ فريق الميلان الإيطالي على صدارة ترتيب ” برصيد 34 نقطة في الجولة ال 14 من المنافسة، وبفارق نقطة وحيدة عن الفريق الشرس “الإنتر ميلان” الذي يحتل في المركز الثاني من ترتيب جدول الدرجة الأولى الممتازة برصيد 32 نقطة.

 

 

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