المحقق كونان الإماراتي يعرض خدماته على “اف بي أي” بعد انفجار ناشفيل والعثور على أشلاء بشرية

هز انفجار قوي وضخم، أمس الجمعة، مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، الواقعة جنوب الولايات الأمريكية، الأمر الذي أدى لسقوط عدد من الجرحى، فيما عثر عناصر أجهزة الأمن على أشلاء بشرية في موقع الانفجار.

وقالت إدارة الشرطة الأمريكية في مدينة ناشفيل، إن الأمر يتعلق على ما يبدو بفعل متعمد، مشيرةً إلى أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا للمستشفى، مشيرة إلى أن الانفجار خلف أضراراً كبيرة في واجهات المحلات القريبة واقتلع أشجار من مكانها فيما اندلعت النيران بسيارتين على الأقل.

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، تأثير الانفجار على المنطقة والأضرار التي خلفها فيما لا تزال الأسباب والدوافع وراء الحادثة مجهولة ولم يعلن عنها حتى اللحظة.

بالفيديو : آثار الدمار الذي الحقه تفجير سيارة ملغمة في مدينة ناشفيل الأمريكية والذي تسبب باصابة العشرات كحصيلة اولية وتضرر عشرات المباني. pic.twitter.com/Bunw31HF7W — Smoalameer59(حساب بديل) (@Smoalameer591) December 26, 2020

اجراءات الاخلاء لمنطقة مدينة #ناشفيل الأمريكية و الاجراءات المتبعه بالاضافه لنبذه عن الاحداث… ولا زالت التحقيقات جارية.. pic.twitter.com/ymEwXvvH3X — VENI VIDI VICI (@ALMur7) December 26, 2020

وفي السياق، أعلنت السلطات في مدينة ناشفيل الأميركية حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، إضافة إلى وقف حركة الطيران فوق أجواء المدينة لتوفير الأمن والسلامة بعد انفجار سيارة وسط المدينة أمس الجمعة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث يمثل تفجير متعمد لقنبلة.

أعلنت السلطات في مدينة ناشفيل الأميركية حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، إضافة إلى وقف حركة الطيران فوق أجواء المدينة لتوفير الأمن والسلامة بعد إنفجار سيارة وسط المدينة أمس الجمعة.

المعلومات تُشير إلى أن الحادث يُمثّل تفجيراً مُتعمّداً لقنبلة، pic.twitter.com/KUZvOEXBKN — #Maher_M_Khalifeh (@MaherJul) December 26, 2020

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام أمريكية متعددة، عن مصادر في أجهزة الأمن مطلعة على سير التحقيق أنه تم العثور على أشلاء بشرية مباشرة قرب موقع الانفجار، مبينة أنه تم إرسال البقايا إلى هيئة الطب الشرعي لإجراء تحليل مناسب.

وأوضحت المصادر، أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الأشلاء تعود إلى شخص مسؤول عن الانفجار أو لضحية سقطت جراء الحادث.

وفي تعليقه على الحادثة، قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما رصدت “وطن”: “تحليلي المتواضع لتفجير مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينسي الامريكية الجنوبية سكانها عنصريين وفيها سود كثر، التفجير تم بواسطة جماعة على ثقافة عالية بالاسلحة والمتفجرات. وقت التفجير لم يقصد قتل بشر ولكن رسالة سياسية لما يجري من لغط في الانتخابات الامريكية. جماعة تؤيد تفوق العنصر الأبيض”.

تحليلي المتواضع لتفجير مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينسي الامريكية الجنوبية سكانها عنصريين وفيها سود كثر. التفجير تم بواسطة جماعة على ثقافة عالية بالاسلحة والمتفجرات. وقت التفجير لم يقصد قتل بشر ولكن رسالة سياسية لما يجري من لغط في الانتخابات الامريكية. جماعة تؤيد تفوق العنصر الابيض — only me (@saadhs0a) December 26, 2020

بدوره، علق قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، على الحادثة وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “الحديث عن وجود أشلاء في مكان الحادث في ناشفيل يشكل منحنى خطير”.

الحديث عن وجود أشلاء في مكان الحادث في ناشفيل يشكل منحنى خطير. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 26, 2020

ودمر الانفجار عدة مركبات أخرى وألحق أضرارا بمبان وتصاعد بسببه الدخان الأسود في السماء وكان مرئيا من مسافة أميال، فيما أشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان مصدره عربة سكن وهو كان على الأرجح عملا متعمداً.

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