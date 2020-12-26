ناشفيل
ناشفيل
Videoالهدهد

المحقق كونان الإماراتي يعرض خدماته على “اف بي أي” بعد انفجار ناشفيل والعثور على أشلاء بشرية

كتب وطن
0

هز قوي وضخم، أمس الجمعة، مدينة في ولاية تينيسي، الواقعة جنوب الولايات الأمريكية، الأمر الذي أدى لسقوط عدد من الجرحى، فيما عثر عناصر أجهزة الأمن على أشلاء بشرية في موقع الانفجار.

وقالت إدارة الأمريكية في مدينة ناشفيل، إن الأمر يتعلق على ما يبدو بفعل متعمد، مشيرةً إلى أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا للمستشفى، مشيرة إلى أن الانفجار خلف أضراراً كبيرة في واجهات المحلات القريبة واقتلع أشجار من مكانها فيما اندلعت النيران بسيارتين على الأقل.

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، تأثير الانفجار على المنطقة والأضرار التي خلفها فيما لا تزال الأسباب والدوافع وراء الحادثة مجهولة ولم يعلن عنها حتى اللحظة.

وفي السياق، أعلنت السلطات في مدينة ناشفيل الأميركية حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، إضافة إلى وقف حركة الطيران فوق أجواء المدينة لتوفير الأمن والسلامة بعد انفجار سيارة وسط المدينة أمس الجمعة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث يمثل تفجير متعمد لقنبلة.

 

اقرأ المزيد: المحقق كونان الاماراتي يفجر مفاجأة صادمة ويكشف الجهة التي تقف وراء انفجار مرفأ بيروت!

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام أمريكية متعددة، عن مصادر في أجهزة الأمن مطلعة على سير التحقيق أنه تم العثور على أشلاء بشرية مباشرة قرب موقع الانفجار، مبينة أنه تم إرسال البقايا إلى هيئة الطب الشرعي لإجراء تحليل مناسب.

وأوضحت المصادر، أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الأشلاء تعود إلى شخص مسؤول عن الانفجار أو لضحية سقطت جراء الحادث.

وفي تعليقه على الحادثة، قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما رصدت “وطن”: “تحليلي المتواضع لتفجير مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينسي الامريكية الجنوبية سكانها عنصريين وفيها سود كثر، التفجير تم بواسطة جماعة على ثقافة عالية بالاسلحة والمتفجرات. وقت التفجير لم يقصد قتل بشر ولكن رسالة سياسية لما يجري من لغط في الانتخابات الامريكية. جماعة تؤيد تفوق العنصر الأبيض”.

بدوره، علق قائد شرطة السابق، ، على الحادثة وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “الحديث عن وجود أشلاء في مكان الحادث في ناشفيل يشكل منحنى خطير”.

ودمر الانفجار عدة مركبات أخرى وألحق أضرارا بمبان وتصاعد بسببه الدخان الأسود في السماء وكان مرئيا من مسافة أميال، فيما أشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان مصدره عربة سكن وهو كان على الأرجح عملا متعمداً.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ضاحي خلفان يهاجم الرئيس الفلسطيني ويسخر من سعد الدين العثماني وهذا ما قاله!

الهدهد

رسالة خطيرة من ابنة القذافي تُحدث ضجة كبيرة خاصة في الجزائر وهذه القصة من البداية…

الهدهد

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب تتوعد ترامب: ساجرك مع شعرك خارج البيت الأبيض

الهدهد

ضاحي خلفان يثير الجدل بتغريدة عن صدام حسين وقصة مزعومة عن 25 ألف دولار لعائلة كل…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.