روان بن حسين
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الفاشينستا الكويتية روان بن حسين تستفز متابعيها باستعراض مؤخرتها أمام أصدقائها!

كتب وطن
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أثارت الفاشينستا الكويتية جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها .

وعبّر متابعو الفاشينستا عن استيائهم وغضبهم من صورة قالوا إن روان بن حسين تعمّدت فيها استعراض مؤخرتها، واهاجموها بتعليقاتٍ ساخطة.

ونشرت روان بن حسين صوراً ومقاطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها .

وعلّقت الفاشينستا الكويتية: “امس اصدقائي سوولي مفاجاة واحتفلوا بعيد ميلادي، كثيييير كنت حسّاسه امس ودمعتي بعيني لانه هالسنه ماكانت سهله… الحمدلله على نعمة الاصدقاء اللي يدخلون الفرحة على قلوبنا الله لا يحرمني منكم”.

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