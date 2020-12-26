مواطن كويتي تلقى لقاح كورونا
مواطن كويتي تلقى لقاح كورونا
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“شاهد” أول مواطن كويتي يتلقى لقاح كورونا “فايزر” يُشعل مواقع التواصل بما قاله!

كتب وطن
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أثار حصل على أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا وبيونتيك، جدلاً واسعاً بتعليقه عقب تلقي اللقاح.

وظهر الكويتي محمد الخنفر في مقابلة صحفية يتحدث عن شعوره بعد تلقي اللقاح، ويقول: “لم أشعر بها أبداً، ومرتاح نفسياً، وحين أخذتها شعرت أنني صغرت 25 سنة”.

وهو ما جعل المذيعة تنفجر ضاحكة وتقول: “هي لقاح ضد أم لتصغير السن؟”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح محمد الخنفر، ساخرين من ردة فعله، وتساءلوا هل حصل على لقاح أم عروسة؟ أم منشطات جنسية.

ورأى آخرون أنه يُحاول التطبيل فقط لإقناع المواطنين باللقاح الذي أثار تخوفات عالمية ورفضه الكثيرون، وتخيلوا لو أن كلامه كان حقيقياً، لعاد البعض إلى بطن أمه، بحسب تعبيرهم.

ويُعد محمد الخنفر أول مواطن يتلقى لقاح كورونا في ، وظهر بفيديو وهو يدعو الجميع للقدوم لأخذ اللقاح، مؤكداً أنه لم يشعر بأي أعراض بعد مرور ساعة من التطعيم.

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وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، قد تلقى جرعة لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا وذلك إيذانا ببدء الكويت حملة للتلقيح.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي: “لقاح فايزر آمن ومعتمد من الجهات العالمية، وتلقاه مليونان ومئة ألف شخص حول العالم”.

ودعا رئيس الوزراء في الوقت نفسه إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الصحية.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، الأربعاء الماضي بدء وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد، وصرح بأن حملة التلقيح ستبدأ بكبار السن والعاملين في الصفوف الأولى ثم الفئات الأخرى.

وكانت الكويت قد رخصت مؤخرا للاستخدام الطارئ للقاح فايزر وبيونتك ضد فيروس كورونا.

 

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