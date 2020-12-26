أثار مواطن كويتي حصل على أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك، جدلاً واسعاً بتعليقه عقب تلقي اللقاح.

وظهر الكويتي محمد الخنفر في مقابلة صحفية يتحدث عن شعوره بعد تلقي اللقاح، ويقول: “لم أشعر بها أبداً، ومرتاح نفسياً، وحين أخذتها شعرت أنني صغرت 25 سنة”.

وهو ما جعل المذيعة تنفجر ضاحكة وتقول: “هي لقاح ضد فيروس كورونا أم لتصغير السن؟”.

مواطن كويتي يمدح لقاح كورونا: "لما أخذته شعرت أني نزلت 25 سنة". pic.twitter.com/VozWPhulZt — Screen Mix (@ScreenMix) December 25, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح محمد الخنفر، ساخرين من ردة فعله، وتساءلوا هل حصل على لقاح أم عروسة؟ أم منشطات جنسية.

نزلت ٢٥ سنة ليه هو لقاح ولا عروسة😂 https://t.co/gORS1dlJ9R — MHMOD AFSA🇪🇬 (@mahmodafsa) December 25, 2020

لقاح كورونا ذا مو مضاد للشيخوخة ترى😂😂 https://t.co/IxDBy7DVw3 — ؛ (@Ashwaqalmsuodiy) December 25, 2020

هذا غلطان يجوز ماخذ فياغرا مو لقاح كورونا https://t.co/22NuMtjQ1t — Alargentiny™ ⁦✝🇮🇶🇦🇷🇳🇱✝ (@Alargentiny) December 25, 2020

ورأى آخرون أنه يُحاول التطبيل فقط لإقناع المواطنين باللقاح الذي أثار تخوفات عالمية ورفضه الكثيرون، وتخيلوا لو أن كلامه كان حقيقياً، لعاد البعض إلى بطن أمه، بحسب تعبيرهم.

فنون التطبيل و الاضافة عليها : https://t.co/03r7B5dqgD — لينا (@linaadz_) December 25, 2020

وناسة يعني مابكون موجودة https://t.co/rqBzk0ZotT — interstellar (@_DELIGHTFULL) December 25, 2020

دا احنا ناخد اللقاح اللي هيرجعنا بطن امنا تاني دا بقى https://t.co/HdSbeU4K0Q — المش مبرمجه 🦄❤ (@SamahElnaa) December 25, 2020

ويُعد محمد الخنفر أول مواطن يتلقى لقاح كورونا في الكويت، وظهر بفيديو وهو يدعو الجميع للقدوم لأخذ اللقاح، مؤكداً أنه لم يشعر بأي أعراض بعد مرور ساعة من التطعيم.

عاجل – أول مواطن يتلقى #لقاح_كورونا في #الكويت محمد الخنفر: ادعو الجميع للقدوم بأخذ اللقاح .. لم أشعر بأي اعراض بعد مرور ساعة من التطعيم. pic.twitter.com/i5JKZJMnxs — الحقيقة (@ALHAKEA) December 24, 2020

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، قد تلقى جرعة لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا وذلك إيذانا ببدء الكويت حملة للتلقيح.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي: “لقاح فايزر آمن ومعتمد من الجهات العالمية، وتلقاه مليونان ومئة ألف شخص حول العالم”.

ودعا رئيس الوزراء في الوقت نفسه إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الصحية.

فيديو – سمو رئيس مجلس الوزراء يدشّن حملة #التطعيم ضد #كورونا في مركز الكويت للتطعيم.. ويؤكد: #لقاح_فايزر آمن pic.twitter.com/uHLD0oxiCg — جريدة 25 فبراير (@25FebNews) December 24, 2020

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، الأربعاء الماضي بدء وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد، وصرح بأن حملة التلقيح ستبدأ بكبار السن والعاملين في الصفوف الأولى ثم الفئات الأخرى.

وكانت الكويت قد رخصت مؤخرا للاستخدام الطارئ للقاح فايزر وبيونتك ضد فيروس كورونا.

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