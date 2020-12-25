مهاجم الزمالك مصطفى محمد يفكر في الرحيل عن ” القلعة البيضاء” والسبب ؟!

كشفت مصادر من داخل نادي الزمالك المصري “القلعة البيضاء” عن تفكير اللاعب والمهاجم مصطفى محمد 23عاماً بالرحيل خارج أسوار النادي، لخوض تجربة الاحتراف في عالم الكرة المستديرة، مقابل عرض خيالي قدم له من قبل أحد الأندية المصرية بقيمة 100 مليون جنيه وامتيازات أخرى في العرض لمدة موسمين قادمين.

وأكد النجم السابق في نادي الزمالك المصري أحمد عيد عبد الملك في تغريده له عبر حسابه الشخصي على منصة توتير، قائلاً: ” إن اللاعب المهاجم مصطفى محمد مصمم على الاحتراف، تحدثت معه قبل مباراة “بيراميدز” المصري ولما روحت نادي الزمالك، وهم مصمم على الاحتراف”.

مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف ,, — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) December 25, 2020

وأضاف النجم عبد الملك، اللاعب مصطفى محمد ليس مستعدا للانتظار إلى ما بعد أولمبياد طوكيو، الذي من المقرر عقدها في ال 23 من شهر تموز/ يوليو وحتى ال 8 أغسطس /أب 2021 المقبل، مبيناً أنه قال للاعب الزمالك للخروج من فريق ” القلعة البيضاء” والتحاق من بداية الموسم أفضل من منتصف الموسم، لكن اللاعب قد رفض ذلك وصمم على الرحيل من أجل الاحتراف.

محدش يقدر يقلل او بتكام علي مصطفي فنياً هو احسن فرود في مصر طبعاً و من احسن الفراودة داخل القارة هو حقه يطلع بس مش الوقت المناسب دلوقتي و ده رأيي و شكراً و خلينا نشوف الي جاي و وارد يقعد فا محدش يتسرع و يدوس عليه الزمالك طبعاً اهم من اي حد بس مصطفي تعويضه مش سهل لكن مش مستحيل ،، — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) December 25, 2020

وأوضح الكابتن المصري عبد الملك، أن اللاعب مصطفى محمد لاعب لا يمكن التقليل من أداءه داخل القلعة البيضاء على المستوى الفني ومن حق اللاعب الخروج، لكن لم يحن الوقت المناسب للرحيل، وليس من السهل تعويض مصطفى محمد في فريق الزمالك وليس مستحيلاً في ذات الوقت.

يشار إلى أن رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك المصري عصام سالم، قد أكد أن هناك شبه نهائي مع المهاجم مصطفى محمد حتى شهر يونيو العام المقبل أي نهاية الموسم الجاري، قبل أن يشارك في بطولة أولمبياد “طوكيو”، وبعدها سيتم الاتفاق معه من أجل تحديد قيمته بناء على المستوى الفني وأداءه الرائع في صفوف الفريق.