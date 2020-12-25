اللاعب المصري مصطفى محمد
اللاعب المصري مصطفى محمد
Quoteرياضة

مهاجم الزمالك مصطفى محمد يفكر في الرحيل عن ” القلعة البيضاء” والسبب ؟!

كتب وطن
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كشفت مصادر من داخل نادي المصري “” عن تفكير اللاعب والمهاجم 23عاماً بالرحيل خارج أسوار النادي، لخوض تجربة الاحتراف في عالم الكرة المستديرة، مقابل عرض خيالي قدم له من قبل أحد الأندية المصرية بقيمة 100 مليون جنيه وامتيازات أخرى في العرض لمدة موسمين قادمين.

 

وأكد النجم السابق في نادي الزمالك المصري أحمد عيد عبد الملك في تغريده له عبر حسابه الشخصي على منصة توتير، قائلاً: ” إن اللاعب المهاجم مصطفى محمد مصمم على الاحتراف، تحدثت معه قبل مباراة “بيراميدز” المصري ولما روحت نادي الزمالك، وهم مصمم على الاحتراف”.

وأضاف النجم عبد الملك، اللاعب مصطفى محمد ليس مستعدا للانتظار إلى ما بعد أولمبياد طوكيو، الذي من المقرر عقدها في ال 23 من شهر تموز/ يوليو وحتى ال 8 أغسطس /أب 2021 المقبل، مبيناً أنه قال للاعب الزمالك للخروج من فريق ” القلعة البيضاء” والتحاق من بداية الموسم أفضل من منتصف الموسم، لكن اللاعب قد رفض ذلك وصمم على الرحيل من أجل الاحتراف.

وأوضح الكابتن المصري عبد الملك، أن اللاعب مصطفى محمد لاعب لا يمكن التقليل من أداءه داخل القلعة البيضاء على المستوى الفني ومن حق اللاعب الخروج، لكن لم يحن الوقت المناسب للرحيل، وليس من السهل تعويض مصطفى محمد في فريق الزمالك وليس مستحيلاً في ذات الوقت.

 

يشار إلى أن رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك المصري ، قد أكد أن هناك شبه نهائي مع المهاجم مصطفى محمد حتى شهر يونيو العام المقبل أي نهاية الموسم الجاري، قبل أن يشارك في بطولة أولمبياد “طوكيو”، وبعدها سيتم الاتفاق معه من أجل تحديد قيمته بناء على المستوى الفني وأداءه الرائع في صفوف الفريق.

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