طردَ كويتي عاق والديه وخادمتهما خارج منزل العائلة رغم الأجواء الباردة، وذلك بعد أن تشاجر معهما بسبب رفضهم إعطائه المزيد من النقود لإنفاقها على المواد المخدرة التي يتعاطاها.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “الراي” الكويتية، فإن الشاب لم يترك خياراً لوالديه، عندما أرهقهما بكثرة التعاطي والتسبب يومياً بمشاكل داخل المنزل، حيث دخلا معه في خلاف حاد لردعه عن سلوكياته، ولأنه كان في حال غير طبيعية صعّد الخلافات حتى قام بطرد والديه إلى الشارع، وعندما تدخلت العاملة المنزلية لإيقافه طردها خلفهما وأغلق أبواب المنزل.

حاول الوالدان الحديث مع ابنهما العاق ليتراجع عن قراره، وأمام رفضه، اضطرا إلى الاتصال على عمليات وزارة الداخلية وطلبا تدخل رجال الأمن لوضع حد لتصرفات ابنهما.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ في إحدى مناطق محافظة حولي، وعند وصولهم شاهدوا الزوجين والخادمة خارج المنزل جالسين على قارعة الطريق، فقاموا بالدخول وضبط الشاب.

وتبين بعد ضبط الابن أنه في حالة غير طبيعية بسبب تعاطي الممنوعات، وتم الاستماع الى إفادة الأم والأب والخادمة واحتجاز المتهم في المخفر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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