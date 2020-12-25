كما فعل وزير التسامح الإماراتي .. مدرس في دبي يهجم على تلميذة لديه ويهتك عرضها “بطريقة مرعبة”!

أقدم مدرس في الخمسين من عمره على هتك عرض تلميذة تبلغ من العمر 14 عاما داخل معهد خاص للتقوية بالدروس في دبي .

وشهدت المجني عليها في التحقيقات، بانتسابها للمعهد المشار اليه في ملف الدعوى، لتتقوى في مادة علمية يدرسها المتهم.وفق صحيفة “الإمارات اليوم”

وفي يوم الواقعة التي جرت في شهر أكتوبر الماضي، تعرضت لهتك عرض من قبل المدرس المذكور الذي امسك بيدها وتحسسها “بطريقة مرعبة”، مشيرة الى ان هذه الواقعة ليست الأولى، “فقد فعلها في مرات سابقة”.

وأضافت التلميذة ان المدرس كان يتغزل بها ويطلب منها الجلوس بجانبه، الا أنها كانت ترفض، ثم اخبرت والديها بواقعة هتك العرض الأخيرة التي تم فيها فتح بلاغ بحق المتهم.

ووجهت النيابة العامة في دبي تهمة هتك العرض للمدرس .