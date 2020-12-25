مدرس يهتك عرض طالبة في دبي
مدرس يهتك عرض طالبة في دبي
حياتنا

كما فعل وزير التسامح الإماراتي .. مدرس في دبي يهجم على تلميذة لديه ويهتك عرضها “بطريقة مرعبة”!

كتب وطن
0

أقدم في الخمسين من عمره على تلميذة تبلغ من العمر 14 عاما داخل معهد خاص للتقوية بالدروس في .

وشهدت المجني عليها في التحقيقات، بانتسابها للمعهد المشار اليه في ملف الدعوى، لتتقوى في مادة علمية يدرسها المتهم.وفق صحيفة “ اليوم”

وفي يوم الواقعة التي جرت في شهر أكتوبر الماضي، تعرضت لهتك عرض من قبل المدرس المذكور الذي امسك بيدها وتحسسها “بطريقة مرعبة”، مشيرة الى ان هذه الواقعة ليست الأولى، “فقد فعلها في مرات سابقة”.

وأضافت التلميذة ان المدرس كان يتغزل بها ويطلب منها الجلوس بجانبه، الا أنها كانت ترفض، ثم اخبرت والديها بواقعة هتك العرض الأخيرة التي تم فيها فتح بلاغ بحق المتهم.

ووجهت النيابة العامة في دبي تهمة هتك العرض للمدرس .

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ضاحي خلفان يهاجم الرئيس الفلسطيني ويسخر من سعد الدين العثماني وهذا ما قاله!

تقارير

بغض النظر عن الدعارة في دبي.. إسرائيليون يكشفون ما رأوه في وطنهم الثاني الإمارات…

حياتنا

عاصمة الجنس والدعارة.. ما فعه هذا الرجل في دبي مقابل ألف دولار صادم ولا يتصوره عقل! 

الهدهد

“شاهد” فتوى شرعية حول البضائع القادمة من الإمارات تضع بن زايد في ورطة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.