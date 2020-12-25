هل تذكر منشار خاشقجي؟.. تعليق ناري من كاتب فلسطيني على رعب ابن سلمان من حقنة لقاح كورونا

أطلق الكاتب الفلسطيني البارز، نظام المهداوي، تعليقاً نارياً على تلقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي يلقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ “أبو منشار”، لقاح فيروس كورونا المستجد، مذكراً إياه بما فعله بالصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل أكثر من عامين.

ونشر المهداوي، صورة لتلقي ابن سلمان لقاح فيروس كورونا، وعلق عليها قائلاً: “تنظر إلى إبرة اللقاح مضطرباً خائفاً مطمئناً ليس مهم؛ لكن هل تذكرت المنشار الذي قطع جثة مواطنك #جمال_خاشقجي، أو تذكرت حشرجات صوته وهو يختنق صارخاً: سأموت؟”.

وأضاف المهداوي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الموت نفسه سيلاقيك يوما فلا سلام عليك وأنت حي ولا سلام عليك حين تبعث وقد خفت موازينك”.

تنظر إلى إبرة اللقاح مضطرباً خائفاً مطمئناً ليس مهم. لكن هل تذكرت المنشار الذي قطع جثة مواطنك #جمال_خاشقجي، أو تذكرت حشرجات صوته وهو يختنق صارخاً: سأموت؟ الموت نفسه سيلاقيك يوما فلا سلام عليك وأنت حي ولا سلام عليك حين تبعث وقد خفت موازينك.#محمد_بن_سلمان #السعودية pic.twitter.com/76XvWLc5la — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 26, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة المهداوي معتبرين أن ابن سلمان أكبر مجرم في التاريخ الحديث ويجب محاسبته على جرائمه وخاصة جريمته بحق خاشقجي.

يلقى ما لقي شارون والله قادر على كل شيء — عربي التونسي (@rz6ELgIh4hucHQI) December 26, 2020

وعند الله تلقي الخصوم — Nidal (@nidalnayli) December 26, 2020

قاتل ومجرم يعاني أمراضاً نفسيه فعلي الرغم من كل هذه السلطة والنفوذ قد أفزعه وأصابة بالرعب مجرد قلم ولسان الشهيد #جمال_خاشقجي . ذلك هو المنشار القاطع إبن سلمان الصهيوني….. — محمد فراج (@Free_dom_66_) December 26, 2020

آمين يارب العالمين 🤲🏻 — GT-77 (@Gt7736813777) December 26, 2020

الجدير ذكره، أن ابن سلمان تلقى، أمس الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة السعودية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

يذكر أن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن قبل 5 أيام عن وصول الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى السعودية، وقال إن المملكة حريصة على توفير اللقاح للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفين للإقامة وعلى أن يكون اللقاح آمنا”.

وأعلنت الوزارة سابقا أن أكثر من نصف مليون شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح كورونا، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي”، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

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