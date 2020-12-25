محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا
محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا
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هل تذكر منشار خاشقجي؟.. تعليق ناري من كاتب فلسطيني على رعب ابن سلمان من حقنة لقاح كورونا

كتب وطن
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أطلق الكاتب الفلسطيني البارز، ، تعليقاً نارياً على تلقي محمد بن سلمان والذي يلقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ “أبو منشار”، لقاح كورونا المستجد، مذكراً إياه بما فعله بالصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل أكثر من عامين.

ونشر المهداوي، صورة لتلقي ابن سلمان لقاح فيروس كورونا، وعلق عليها قائلاً: “تنظر إلى إبرة اللقاح مضطرباً خائفاً مطمئناً ليس مهم؛ لكن هل تذكرت المنشار الذي قطع جثة مواطنك #جمال_خاشقجي، أو تذكرت حشرجات صوته وهو يختنق صارخاً: سأموت؟”.

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وأضاف المهداوي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الموت نفسه سيلاقيك يوما فلا سلام عليك وأنت حي ولا سلام عليك حين تبعث وقد خفت موازينك”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة المهداوي معتبرين أن ابن سلمان أكبر مجرم في التاريخ الحديث ويجب محاسبته على جرائمه وخاصة جريمته بحق خاشقجي.

الجدير ذكره، أن ابن سلمان تلقى، أمس الجمعة، الجرعة الأولى من (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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يذكر أن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن قبل 5 أيام عن وصول الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى السعودية، وقال إن المملكة حريصة على توفير اللقاح للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفين للإقامة وعلى أن يكون اللقاح آمنا”.

وأعلنت الوزارة سابقا أن أكثر من نصف مليون شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح كورونا، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي”، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

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