الفوز الأول له بالدوري .. غزل المحلة يضرب طلائع الجيش بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد

نجح فريق غزل المحلة في أول اختبار له، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الممتازة “المصري”، ضد المنافس والضيف طلائع الجيش بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، مساء اليوم الجمعة على أرضية استاد غزل المحلة.

وجاء هدف التقدم لفريق غزل المحلة المصري في الدقيقة ال 9 من عمر زمن مباراة أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب المصري الذي يلعب في مركز خط الوسط أحمد الشيخ، فيما تعادل فريق الضيف طلائع الجيش عن طريق اللاعب عمرو جمال في الدقيقة ال 45، لينتهي بعدها أحداث الشوط الأول بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي.

غزل المحلة يحقق فوزاً مثيراً على طلائع الجيش ١/٢

أحرز ثنائية الغزل أحمد الشيخ في الدقيقة ٩ ومحمد سامي في الدقيق ٩٢ بينما أحرز عمرو جمال هدف الطلائع الوحيد في الدقيق ٤٥+٣ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/XH03QG4Bms — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 25, 2020

وشهدت أحداث الشوط الثاني المنافسة الشديدة بين المنافسين من أجل تحقيق الفوز لخطف ثلاثة نقاط ثمينة ويتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز، لينجح فريق غزل المحلة في الدقيقة الثانية من الوقت البديل بكرة رأسية تصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش محمد بسام من داخل خط المرمى، وبعد مراجعة تقنية “الفار” قرر حكم المباراة بعدها احتساب الهدف، ليفوز بتلك النتيجة غزل المحلة على كلائع الجيش، كأول فوزٍ له في منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق غزل المحلة بعد هذا الانتصار على حساب الضيف طلائع الجيش، في المركز الثامن برصيد خمس نقاط وبفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق الجونة المصري، بينما تجمد فريق طلائع الشيخ الخاسر في هذه المباراة عند النقطة الوحيدة له في المركز السادس عشر من ترتيب دوري الدرجة الأولى الممتازة.