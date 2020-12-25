فريق غزل المحلة المصري
فريق غزل المحلة المصري
Quoteرياضة

الفوز الأول له بالدوري .. غزل المحلة يضرب طلائع الجيش بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد

كتب وطن
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نجح فريق في أول اختبار له، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الممتازة “المصري”، ضد المنافس والضيف بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، مساء اليوم الجمعة على أرضية استاد غزل المحلة.

 

وجاء هدف التقدم لفريق غزل المحلة المصري في الدقيقة ال 9 من عمر زمن مباراة أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب المصري الذي يلعب في مركز خط الوسط أحمد الشيخ، فيما تعادل فريق الضيف طلائع الجيش عن طريق اللاعب عمرو جمال في الدقيقة ال 45، لينتهي بعدها أحداث الشوط الأول بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي.

وشهدت أحداث الشوط الثاني المنافسة الشديدة بين المنافسين من أجل تحقيق الفوز لخطف ثلاثة نقاط ثمينة ويتصدر ترتيب الممتاز، لينجح فريق غزل المحلة في الدقيقة الثانية من الوقت البديل بكرة رأسية تصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش محمد بسام من داخل خط المرمى، وبعد مراجعة تقنية “الفار” قرر حكم المباراة بعدها احتساب الهدف، ليفوز بتلك النتيجة غزل المحلة على كلائع الجيش، كأول فوزٍ له في منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

ويحتل فريق غزل المحلة بعد هذا الانتصار على حساب الضيف طلائع الجيش، في المركز الثامن برصيد خمس نقاط وبفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق المصري، بينما تجمد فريق طلائع الشيخ الخاسر في هذه المباراة عند النقطة الوحيدة له في المركز السادس عشر من ترتيب دوري الدرجة الأولى الممتازة.

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