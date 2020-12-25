“أساندك حتى لو كنتي على خطأ”.. شقيق أصالة ينفجر غضباً في وجه طليقها طارق العريان وحبيبته

قرر أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة نصري، الدخول على خطة الأزمة مع طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان، وتوجيه رسالة علانية لشقيقته، وذلك بعد ظهور العريان مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان خلال احتفال بـ “الكريسماس”.

وقال أنس، في بوست له عبر “انستجرام” نشر خلاله صورة له مع أصالة: “لم أعتد على شيء في الحياة قدر ما اعتدت أن أكون إلى جانبك واُساندك إن كنتِ على صواب أو حتى في الخطأ، ومع أنني عهدت نفسي بأن ترتقي عن همومي وهموم الحياة التي اختارها لي الله إلا انني لا استطيع أن أقف صامتاً أمام جرحك البليغ يا حبيبتي”.

وأضاف أنس، وفق ما رصدت “وطن”: “جراحك هي جراحي وجراح أمةٌ أحبتك وأحبت تكوينك، أرجو الله أن يجبر خاطرك ويداوي جراحك في أسرع وقت وليتولى الله هؤلاء المنغصين الضئيلين أمام قدرُكِ ومقامُكِ يا سيدة كسرت الانكسار نفسه وأضعفت الضعف وبقيت شامخه، أنا معك صولا”.

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وأغلق شقيق أصالة خاصية الرد على كلماته في “انستجرام”، الأمر الذي لم يدع مجالاً لمتابعيه ورواد موقع التواصل بالرد والنقاش بالأمر.

الجدير ذكره، أن أصالة نصري أعادت نشر صورة لطارق العريان تجمع بالموديل السورية عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” مرفقة بتعليق: “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق”.

وتحدثت أصالة عن طارق العريان بشكل غير صريح، وقالت: “في شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ، والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران”.

وتابعت أصالة: “الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّورة مو عادية، وموقادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر”.

ووجهت أصالة رسالة صريحة إلى طارق العريان قائلة: “لوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّ عيب “.

وبررت أصالة في نهاية رسالتها لجمهورها سبب تعليقها، وكتبت: “سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون، بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري “.

يذكر، انه أشيع في الآونة الأخيرة عن وجود قصة حب بين طارق العريان والموديل السورية، الأمر الذي دفع شقيق أصالة للتدخل وتقديم السن والدعم لشقيقته ويؤكد على قوتها وقدرتها على تخطي أكثر المواقف تعقيدًا.

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