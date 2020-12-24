وفاة رئيس نادي الزمالك المؤقت المستشار أحمد البكري

رحل رئيس نادي الزمالك المؤقت المكلف خلفاً لمرتضى منصور الذي تم عزله عن منصب إدارة النادي صباح اليوم الخميس المستشار أحمد البكري، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا داخل مشفى العجوزة بالجيزة في مصر.

وقد نعت إدارة نادي الزمالك وفاة المستشار البكري، الذي وافته المنية، بعد معاناة من وباء فيروس كورونا لمدة 12 يوماً، وتدهور حالته الصحية ووضعه في العناية المركزة الشديدة داخل مشفى العجوزة بالجيزة، ليفارق الحياة متأثراً بالفيروس.

وقد تولى المستشار المصري أحمد البكري إدارة اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك المكلف بتسيير الأعمال بعد عزل المستشار السابق مرتضى منصور عن رئاسة النادي بقرار من وزارة الشباب والرياضة المصرية في ال 29 من شهر نوفمبر الماضي، إلى حين إجراء الانتخابات لاختيار رئيساً جديداً لإدارة الزمالك المصري ” القلعة البيضاء”.

ومن المتوقع أن يتولى المستشار هشام إبراهيم إدارة الزمالك خلفاً للراحل المستشار أحمد البكري بشكل مؤقت، إلى حين انتظار قرار وزارة الشباب والرياضة إعلان موعد إجراء الانتخابات وتعين الرئيس الجديد لإدارة النادي في الأشهر القليلة القادمة.