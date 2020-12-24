لهذا السبب راموس مهدد بالخروج من فريق ريال مدريد ؟!

ما زال إدارة ريال مدريد الاسباني تتدارس إمكانية تجديد التعاقد مع المدافع وقائد الريال سيرجيو راموس 34 عاماً، الذي سينتهي عقده في ال 30 من شهر يونيو العام المقبل.

ولم يتوصل بعد إدارة ريال مدريد ” الملكي” إلى أي اتفاق من أجل تجديد عقده مجدداً واستمراره في اللعب داخل صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، وسط الحديث عن وصول المفاوضات بين اللاعب الاسباني راموس وإدارة الملكي إلى طريق مسدودة.

وقد أصبح اللاعب النمساوي ديفيد ألابا 28 عاماً مدافع فريق “البايرن ميونيخ” الألماني محط أنظار إدارة ريال مدريد، كبديل عن المدافع وقائد فريق الريال “الملكي” الإسباني في المرحلة المقبلة، إلى جانب تبادل نفس الاهتمام فريق يوفنتوس الإيطالي “السيدة العجوز” وكذلك مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” الإنجليزي من أجل التعاقد مع المدافع النمساوي ألابا.

فيما لم يقرر بعد إدارة البايرن ميونيخ “البافاري” بعد التخلي عن خدمات المدافع النمساوي ديفيد ألابا قلب الدفاع والظهير الأيسر في صفوف فريقها، ومن المحتمل أن يبقى في الفريق إذا وافق الإدارة على رفع راتبه، وفق ما نشرته صحيفة “أس” الاسبانية.

والتحق المدافع النمساوي في صفوف فريق ” البايرن ميونيخ” البافاري الألماني عام 2009، محققاً العديد من الجوائز والألقاب، من أبرزها الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، في الفترة ما بين 2013 وحتى هذا العام 2020م.