الملك المغربي محمد السادس يقرر توزيع لقاح كورونا مجاناً على المغربيين
الملك المغربي محمد السادس يقرر توزيع لقاح كورونا مجاناً على المغربيين
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شاهد” ما فعله ملك المغرب محمد السادس بمحاولة لغسل عار التطبيع ووضع هذه الصورة خلفه لحظة التوقيع

كتب Author 2
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حاول الملك المغربي مواجهة حالة السقوط والنقم الكبير التي مُني بها بعد تطبيعه العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وذلك بإظهار صورة كبيرة خلفه، خلال استقباله الوفد الإسرائيلي، تشير إلى نسبه المفترض إلى عليه الصلاة والسلام.

 

وتداول رواد الاجتماعي الصورة بشكل كبير، ساخرين من كم البعد الكبير بين هذه الصورة، وطبيعة الجلسة التطبيعية مع أول عدو للإسلام والمسلمين، مشككين أصلاً في نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

 

 

وعبر مغردون عن اعتقادهم بأن فكرة إبراز العاهل المغربي تلك اللافتة في هذا اللقاء، تأتي من باب المتاجرة السياسية غير اللائقة بالمشهد، ومحاولة تسويق مسألة عبر غطاء ديني.

 

 

واستقبل الملك المغربي محمد السادس، الثلاثاء، في الرباط، وفدا إسرائيليا أمريكيا، يضم “جاريد كوشنر”، المستشار الرئيسي للرئيس الأمريكي، و”مائير بن شبات”، مستشار الأمن القومي لإسرائيل، و”أفراهام بيركوفيتش”، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.

 

وخلال الاستقبال، عبر “محمد السادس” عن ارتياحه لـ “النتائج التاريخية” للاتصال الذي أجراه في 10 ديسمبر الجاري مع الرئيس الأمريكي “”، والذي اعترف فيه الأخير بالسيادة المغربية على إقليم الغربية.

 

وفي 10 ديسمبر الجاري، أعلنت موافقة المغرب على التطبيع الكامل للعلاقات مع ، مقابل امتيازات، أبرزها اعتراف واشنطن بسيادته على إقليم الصحراء.

 

 

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