حاول الملك المغربي محمد السادس مواجهة حالة السقوط والنقم الكبير التي مُني بها بعد تطبيعه العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وذلك بإظهار صورة كبيرة خلفه، خلال استقباله الوفد الإسرائيلي، تشير إلى نسبه المفترض إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل كبير، ساخرين من كم البعد الكبير بين هذه الصورة، وطبيعة الجلسة التطبيعية مع أول عدو للإسلام والمسلمين، مشككين أصلاً في نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

ملك المغرب يجلس مع جاريد كوشنر ومائير بن شابات وفي ظهره شجرة نسبه الى الرسول عليه الصلاة والسلام pic.twitter.com/b8fiEmCNFA — Abuhawash (@Abuhawash10) December 22, 2020

وعبر مغردون عن اعتقادهم بأن فكرة إبراز العاهل المغربي تلك اللافتة في هذا اللقاء، تأتي من باب المتاجرة السياسية غير اللائقة بالمشهد، ومحاولة تسويق مسألة التطبيع عبر غطاء ديني.

ملك المغرب بين الأمس و اليوم

😁 pic.twitter.com/AL8uaGFbOw — Rachid Aliouane (@RachidAL85) December 18, 2020

واستقبل الملك المغربي محمد السادس، الثلاثاء، في الرباط، وفدا إسرائيليا أمريكيا، يضم “جاريد كوشنر”، المستشار الرئيسي للرئيس الأمريكي، و”مائير بن شبات”، مستشار الأمن القومي لإسرائيل، و”أفراهام بيركوفيتش”، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.

وخلال الاستقبال، عبر “محمد السادس” عن ارتياحه لـ “النتائج التاريخية” للاتصال الذي أجراه في 10 ديسمبر الجاري مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والذي اعترف فيه الأخير بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء الغربية.

وفي 10 ديسمبر الجاري، أعلنت الإدارة الأمريكية موافقة المغرب على التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل، مقابل امتيازات، أبرزها اعتراف واشنطن بسيادته على إقليم الصحراء.

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