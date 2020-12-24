وليد الطبطبائي
وليد الطبطبائي
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“شاهد” فيديو مؤثر لـ وليد الطبطبائي يقلب الكويت وعبدالله النفيسي يتزعم حملة لرفع الظلم عنه

كتب وطن
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أطلق عدد من الكتاب والمغردون عبر الاجتماعي بالكويت، حملة للتضامن مع النائب الأسبق بمجلس الأمة ، بعد تداول فيديو مؤثر له يشكو فيه حاله.

ودشن المغردون وسماً بعنوان “#متضامنون_مع_الطبطبائي أطلقوا خلاله عشرات التغريدات المتضامنة مع الرجل، ومطالبين الحكومة الكويتية بضرورة إعطائه حقه.

 

 

 

وقال الطبطبائي: أنا كنت نائب في 2016 فجأة لقيت نفسي مشردا في السجن وقطع راتبي وصدرت بحقي أحكام وتحدث أحداث لم أكن قادرا على حضورها قبل صدور العفي من أمير .

وأضاف: “لكن ما زلت أعاني من تبعات هذا الموضوع، ما زلت محروما من رواتبي والعضوية ذهبت خلاص وحقوق المواطنة منها حقق ممارسة التصويت غير قادر على القيام به حاليا.”

وأشار وليد الطبطبائي إلى أن كل ما حدث معه لا يفهم سببه، موضحا أنه كان على شيء لم يفعله، إذ أنه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة الاعتداء على رجل أمن “لم أشاهده”.

وحول الوسم غرد الدكتور الذي تزعم الحملة وقال متسائلا ومتسنكرا في الوقت ذاته: “هل من يدافع عن الحريات في الكويت ويضحي من أجل الإصلاح السياسي يُظلَم!”

وتابع داعيا الجميع للتضامن مع الطبطبائي:”دعوة للشعب والنواب للتضامن مع الدكتور الوطني #وليد_الطبطبائي #متضامنون_مع_الطبطبائي”.

عبدالله الشايجي

كما غرّد الدكتور عبد الله الشايجي عبر الوسم وقال: “عرفت د.وليد الطبطبائي-بو مساعد منذ 3 عقود بعد عودتي من الدراسة في أمريكا-جار ونائب إصلاحي-نظيف الكف واللسان والمعشر-ومدافع شرس لا يقبل بالظلم والفساد والتجاوزات.”

وتابع:”ما الثمن الذي عليه دفعه أكثر ليستعيد حقوقه الكاملة كمواطن؟ كفى! ”

من جانبه قال النائب أسامه المناور «تواصلت مع وزير التربية والتعليم العالي علي المضف في شأن إيقاف الدكتور وليد الطبطبائي عن عمله كأستاذ في الجامعة ووعدني ببحث الموضوع ورفع الظلم عنه»، مبينا أن ‏هذا ما ننتظره من الوزير جزاه الله خيراً.. وهذا حق السيّد وليد علينا.

وكان وليد الطبطبائي، قد عاد من إسطنبول وقام بتسليم نفسه في نوفمبر 2019. لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في قضية اقتحام .

ويعتبر الطبطبائي من ضمن المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة. الذين صدر بحقهم حكم نهائي في شهر يوليو 2018. وأقدم عدد منهم على تنفيذه قبل أن يصدر بحقهم عفو أميري.

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