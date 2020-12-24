أطلق عدد من الكتاب والمغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، حملة للتضامن مع النائب الأسبق بمجلس الأمة وليد الطبطبائي، بعد تداول فيديو مؤثر له يشكو فيه حاله.

ودشن المغردون وسماً بعنوان “#متضامنون_مع_الطبطبائي أطلقوا خلاله عشرات التغريدات المتضامنة مع الرجل، ومطالبين الحكومة الكويتية بضرورة إعطائه حقه.

اتمني الحماس لا ينسيكم الشيخ حجاج العجمي ف الظلم الواقع شي مو سهل ونسال الله الفرج لهم….@ok1aj#متضامنون_مع_الطبطبايي — كويت العز (@kwaaiitt) December 24, 2020

عفا عنه سمو الامير وهم سلبوا حقوقه .. مالكم كيف تحكمون ؟! @KuwaitiCM #متضامنون_مع_الطبطبائي pic.twitter.com/foTmmpKSXd — abdulwahab alahmad (@wahab_alahmad) December 24, 2020

اتمني الحماس لا ينسيكم الشيخ حجاج العجمي ف الظلم الواقع شي مو سهل ونسال الله الفرج لهم….@ok1aj#متضامنون_مع_الطبطبايي — كويت العز (@kwaaiitt) December 24, 2020

وقال الطبطبائي: أنا كنت نائب في 2016 فجأة لقيت نفسي مشردا في السجن وقطع راتبي وصدرت بحقي أحكام وتحدث أحداث لم أكن قادرا على حضورها قبل صدور العفي من أمير الكويت.

وأضاف: “لكن ما زلت أعاني من تبعات هذا الموضوع، ما زلت محروما من رواتبي والعضوية ذهبت خلاص وحقوق المواطنة منها حقق ممارسة التصويت غير قادر على القيام به حاليا.”

وأشار وليد الطبطبائي إلى أن كل ما حدث معه لا يفهم سببه، موضحا أنه كان على شيء لم يفعله، إذ أنه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة الاعتداء على رجل أمن “لم أشاهده”.

وحول الوسم غرد الدكتور عبدالله النفيسي الذي تزعم الحملة وقال متسائلا ومتسنكرا في الوقت ذاته: “هل من يدافع عن الحريات في الكويت ويضحي من أجل الإصلاح السياسي يُظلَم!”

هل من يدافع عن الحريات في الكويت ويضحي من أجل الاصلاح السياسي يُظلَم! دعوة للشعب والنواب للتضامن مع الدكتور الوطني #وليد_الطبطبائي#متضامنون_مع_الطبطبائي pic.twitter.com/UrUtilqNmV — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 23, 2020

وتابع داعيا الجميع للتضامن مع الطبطبائي:”دعوة للشعب والنواب للتضامن مع الدكتور الوطني #وليد_الطبطبائي #متضامنون_مع_الطبطبائي”.

عبدالله الشايجي

كما غرّد الدكتور عبد الله الشايجي عبر الوسم وقال: “عرفت د.وليد الطبطبائي-بو مساعد منذ 3 عقود بعد عودتي من الدراسة في أمريكا-جار ونائب إصلاحي-نظيف الكف واللسان والمعشر-ومدافع شرس لا يقبل بالظلم والفساد والتجاوزات.”

🔴يتصدر هاشتاغ #متضامنون_مع_الطبطبائي

عرفت د.وليد الطبطبائي-بو مساعد منذ 3 عقود بعد عودتي من الدراسة في أمريكا-جار ونائب إصلاحي-نظيف الكف واللسان والمعشر-ومدافع شرس لا يقبل بالظلم والفساد والتجاوزات.

ما الثمن الذي عليه دفعه أكثر ليستعيد حقوقه الكاملة كمواطن؟

كفى!@Altabtabie pic.twitter.com/MSYDAChK24 — عبدالله الشايجي (@docshayji) December 24, 2020

وتابع:”ما الثمن الذي عليه دفعه أكثر ليستعيد حقوقه الكاملة كمواطن؟ كفى! ”

من جانبه قال النائب أسامه المناور «تواصلت مع وزير التربية والتعليم العالي علي المضف في شأن إيقاف الدكتور وليد الطبطبائي عن عمله كأستاذ في الجامعة ووعدني ببحث الموضوع ورفع الظلم عنه»، مبينا أن ‏هذا ما ننتظره من الوزير جزاه الله خيراً.. وهذا حق السيّد وليد علينا.

#متضامنون_مع_الطبطبايي لن نخذلك لأنك لم تخذلنا pic.twitter.com/SbeV4Nc5Vp — حلال مشاكل …… 2S (@YzwS3y4gBpz1zel) December 24, 2020

وكان وليد الطبطبائي، قد عاد من إسطنبول وقام بتسليم نفسه في نوفمبر 2019. لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في قضية اقتحام مجلس الأمة.

ويعتبر الطبطبائي من ضمن المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة. الذين صدر بحقهم حكم نهائي في شهر يوليو 2018. وأقدم عدد منهم على تنفيذه قبل أن يصدر بحقهم عفو أميري.

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