فجر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق اعتداء شاب سوري على رجل مُسن، موجة غضب بين الناشطين.

ويظهر الشاب بالفيديو المتداول على نطاق واسع، ورصدته “وطن”، وهو يعتدي على المُسن بيديه، بينما يحاول الأخير حماية نفسه ووجهه من الضربات المتتالية التي يوجهها الشاب صارخاً: “بتغلط عليه، بتغلط عليه”.

فيديو متداول لشاب سوري يعتدي بالضرب على رجل مسن .. ! pic.twitter.com/GLpfRMdbpY — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) December 23, 2020

وأثار الفيديو غضب الناشطين الذين استنكروا اعتداء الشاب، وقالوا إنه مهما فعل المُسن، فلا يحق للشاب أن يعتدي عليه بهذا الشكل.

الله يكسر يده — ياسر بن محمد (@SirYas2r) December 23, 2020

على مايبدو انه الشايب غلط على شخص غالي للشاب قد يكون ابوه لكن ماله حق يمد يده مهما كان — Abdulaziz Alarifi 🌹 (@Abdulaziz_al3ri) December 23, 2020

ارحمونا من هالفيديوهات مالها اي فايده — HLYA (@HLYA_Q) December 23, 2020

ان غاب الحياء والشيمه والشهامه ترى مثل هذي المناظر لانصاف الرجال — سلط!ن 3:16 (@Sul6n_1) December 23, 2020

جعل ايدييه تتكىىسر الثنتين ويليت تنىبتر مره وحده — Devil (@DEVILaSATAN) December 24, 2020

الله يكسر ايده ي ررب ولا لها علاج باذن الله — عبدالعزيز الشمري (@c33_d) December 23, 2020

وتساءل آخرون عن دور مُلتقط الفيديو الذي اكتفى بالتصوير دون تدخل لفك الشجار غير العادل بحسب تعبيرهم، ورأوا أنه أكثر “نذالة” من الشاب المعتدي، كونه لم تأخذه النخوة والشهامة لحماية المُسن.

المصور وش وضعه 🤔 — saad abdualrahman (@saadabdualrahm1) December 24, 2020

مفروض المصور ينضرب — AL.YAF3ii (@kimoo_al_yazedi) December 24, 2020

المصور ةح** — hamza (@hamzaHA24) December 23, 2020

والحمار الي يصور ما اخذته النخوة او الشهامه مهما كان السبب واكرر مهما كان السبب ماتضرب رجل بهذا العمر — zaki (@zaki_muhjeb) December 23, 2020

في نظري ان المصور حقير منحط ، لو فيه غيره وقليل من الانسانيه لتدخل لكنه فضل اللايكات على الغيره — مياح غانم العنزي (@MayahGhanim) December 24, 2020

ما اقذر من اللي يضرب الا اللي صور — ali alamri 🇸🇦 (@3li3mri) December 23, 2020

وأعادت الحادثة التي لم تتضح تفاصيلها، ولم يصدر تعليقاً رسمياً عليها، إلى الأذهان صورة مسن سوري تعرض للضرب من قبل أحد الأشخاص على طابور الخبز من أجل ربطة خبز واحدة.

وشارك حينها السوريين صورة رجل يبلغ من العمر 83 عاما وقد سالت الدماء من رأسه بعد قيام أحد الأشخاص بسحبه للخلف على طابور الخبز أمام محطة بغداد في مدينة حلب.

#بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة..أهلي وان ظنوا عليَّ كرام. #الصورة ابلغ من الكلام..رجل مسن بعمر ال83 سنة يتعرض للضرب للحصول… تم النشر بواسطة ‏‎Yasser Eloteib‎‏ في الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠

وبحسب المنشورات المتداولة آنذاك، قام أحد الأشخاص بالاعتداء على الرجل المسن بدفعه بطريقة عنيفة للخلف على طابور الخبز من أجل الحصول على ربطة خبز، ما تسبب بسقوط الرجل على رأسه، واصفين المشهد بـ”الخبز المغمس بالدماء”.

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