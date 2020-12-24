صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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“شاهد” شاب سوري “عديم نخوة” يعتدي على مسن بالضرب المبرح ويثير موجة غضب واسعة!

كتب Author 2
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فجر فيديو متداول عبر الاجتماعي، يوثق اعتداء على رجل مُسن، موجة غضب بين الناشطين.

 

ويظهر الشاب بالفيديو المتداول على نطاق واسع، ورصدته “وطن”، وهو يعتدي على المُسن بيديه، بينما يحاول الأخير حماية نفسه ووجهه من الضربات المتتالية التي يوجهها الشاب صارخاً: “بتغلط عليه، بتغلط عليه”.

 

وأثار الفيديو غضب الناشطين الذين استنكروا اعتداء الشاب، وقالوا إنه مهما فعل المُسن، فلا يحق للشاب أن يعتدي عليه بهذا الشكل.

 

 

وتساءل آخرون عن دور مُلتقط الفيديو الذي اكتفى بالتصوير دون تدخل لفك الشجار غير العادل بحسب تعبيرهم، ورأوا أنه أكثر “نذالة” من الشاب المعتدي، كونه لم تأخذه والشهامة لحماية المُسن.

 

 

وأعادت الحادثة التي لم تتضح تفاصيلها، ولم يصدر تعليقاً رسمياً عليها، إلى الأذهان صورة مسن سوري تعرض للضرب من قبل أحد الأشخاص على طابور الخبز من أجل ربطة خبز واحدة.

 

وشارك حينها السوريين صورة رجل يبلغ من العمر 83 عاما وقد سالت الدماء من رأسه بعد قيام أحد الأشخاص بسحبه للخلف على طابور الخبز أمام محطة بغداد في مدينة .

#بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة..أهلي وان ظنوا عليَّ كرام.

#الصورة ابلغ من الكلام..رجل مسن بعمر ال83 سنة يتعرض للضرب للحصول…

تم النشر بواسطة ‏‎Yasser Eloteib‎‏ في الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠

 

 

وبحسب المنشورات المتداولة آنذاك، قام أحد الأشخاص بالاعتداء على الرجل المسن بدفعه بطريقة عنيفة للخلف على طابور الخبز من أجل الحصول على ربطة خبز، ما تسبب بسقوط الرجل على رأسه، واصفين المشهد بـ”الخبز المغمس بالدماء”.

 

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